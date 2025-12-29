Norris ganó el campeonato por dos puntos.

Luego de su consagración en la Fórmula 1, Lando Norris estuvo presente en las prácticas de postemporada que se realizaron en el Circuito Yas Marina, el último compromiso que tuvo antes de comenzar con sus vacaciones. Con la idea de recargar las pilas, el inglés se nutrió de sus amistades para cerrar el año y pasar las fiestas y se fue de viaje con un argentino que también se encuentra en el automovilismo, pero que no es Franco Colapinto.

Mientras que el piloto de Alpine se encuentra en Argentina para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo, el nuevo campeón de la máxima categoría viajó hasta los Alpes franceses junto con Sacha Fenestraz. Oriundo de Annecy en Francia, pero criado en Córdoba desde pequeño, el piloto de 26 años tiene una larga amistad con Norris, la cual data de cuando fueron compañeros en Fórmula Renault Europea dentro del esquema de Tech 1.

Lejos de la F1, Fenestraz actualmente compite en la Súper Fórmula Japonesa, donde este año terminó octavo en la tabla con una victoria en el Fuji Speedway de Shizuoka. Este viernes, después de las celebraciones por la Navidad, el francoargentino hizo un posteo en su cuenta de Instagram con algunas fotos de sus vacaciones, en las que se ve al piloto de McLaren y, de paso, al trofeo de la F1 que se ganó el inglés.

“Últimas semanas del año con amigos y familia. Feliz navidad a todos, espero que Papá Noel les trajo unos lindos regalitos”, escribió el cordobés, que en una reciente entrevista con Auto Sport de Japón se refirió a su amistad con Lando, la cual lleva casi diez años. “En 2018 vivimos juntos cerca de Londres. Ahora somos mejores amigos”, señaló Sacha, que contó que no pudo convencerlo de tomar fernet.

“No le gustó. A la primera no gusta, es a la tercera que empieza. Pero no llegó a la tercera”, agregó en tono de broma. Con respecto a la consagración de Norris en la F1, Fenestraz afirmó: “Fue muy estresante verlo, pero logró algo increíble. Le envié un mensaje enseguida, le pregunté si tenía mucha resaca y me dijo que sí”.

La foto con Norris que subió Fenestraz.

Las vacaciones de Colapinto en Argentina

Franco Colapinto, tras finalizar su temporada en la Fórmula 1, optó por regresar a su ciudad natal y aprovechar el receso para reencontrarse con los pequeños placeres de la vida cotidiana. Durante su estadía en Pilar, el piloto fue visto entrenando en el gimnasio del club local y estuvo de paseo por San Andrés de Giles junto a su familia, donde se hizo viral la foto en la que se lo ve observando los cortes de asado en la carnicería de un mercado de barrio.