Norris ganó el campeonato por dos puntos.

La pasión de Lando Norris por el deporte motor no comenzó con el automovilismo, como podría pensarse tras su consagración en la Fórmula 1, sino que su gran amor en la infancia estaba en el motociclismo. En el pasado, el inglés mencionó que las motos fueron el inicio de su cariño por los motores y que atravesó diferentes disciplinas hasta que se dio su paso a las competencias de Fórmula, que lo llevaron a debutar en la F1 en 2019 con McLaren.

“Me encantaría hacer cosas con motos. En realidad, ahí fue donde empecé. Hice equitación, lo odié. Quad: mi padre lo vendió, dijo que lo habían robado; en realidad lo vendió porque era demasiado peligroso para mí. Luego pasé al motocross”, había contado el piloto británico durante la Esports World Cup en agosto. De ahí que Guenther Steiner haya mostrado interés en llevarse a Norris para que corra en el MotoGP.

Y es que el exdirector de Haas en la F1 ahora forma parte del equipo Red Bull KTM Tech3, donde asumirá el rol de CEO a partir de enero, mientras que Richard Coleman será el director de la escudería. Con el antecedente de lo dicho por Norris, cuyo ídolo no era otro que el mítico Valentino Rossi, el austriaco confesó que le gustaría contar con el vigente campeón de la Fórmula 1 para el MotoGP.

“Es bienvenido a subirse a nuestra moto el año que viene. Tiene el mismo color papaya. Bueno, es naranja, pero son muy similares”, comenzó Steiner en diálogo con The Red Flags Podcast. Claro que eso no significa una separación de la F1, sino un encuentro especial para que pueda probar una motocicleta de Red Bull, aunque curiosamente sabe que no le haría mucha gracia a McLaren.

“Puede venir y pilotarla, encontraremos la manera de organizarlo. Sería algo bonito para él, aunque no sé si a Zak Brown le haría mucha gracia verlo subido a una MotoGP”, agregó el austriaco. Y es que los equipos son muy cuidadosos en cuanto a las actividades que realizan sus pilotos, en especial ante el riesgo de alguna posible lesión que pueda perjudicarlos en la máxima categoría, lo que lleva incluso a firmas de contratos sobre cuidados de los pilotos.

El británico ya recibió el trofeo de campeón de la F1.

Nuevo número para Norris en 2026

El martes pasado, la Fórmula 1 confirmó que Lando Norris no usará su típico 4 en la próxima temporada, sino que le arrebatará el 1 que estuvo usando Max Verstappen entre 2022 y 2025. Esto no significa que el 4 quede liberado en 2026, ya que quedará reservado para que el británico pueda volver a usarlo en 2027 en caso de no defender el campeonato.