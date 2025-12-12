Norris es el 35º campeón de la F1.

Con la victoria de Max Verstappen y el severo error estratégico de McLaren en el GP de Qatar, la Fórmula 1 parecía destinada a tener una definición de lujo en el GP de Abu Dhabi, al que Lando Norris llegaba con una ventaja de 12 puntos sobre el neerlandés. A la lucha entre los dos máximos candidatos había que sumarle las chances matemáticas latentes de Oscar Piastri, que necesitaba de un milagro para recuperar la punta de la tabla.

A pesar de la ventaja, el piloto británico no contaba con un historial favorable en las definiciones con tres o más pilotos en la fecha final, puesto que el líder nunca se había consagrado en los últimos cincuenta años. De hecho, la última definición a tres candidatos en la que se quedó el título, el que llegaba puntero al cierre de temporada había sido en 1974, cuando Emerson Fittipaldi venció a Clay Regazzoni y Jody Scheckter para consagrarse campeón de la F1.

Desde entonces, se habían dado otras cinco definiciones a tres frentes, pero el líder no había logrado terminar la última carrera en lo más alto de la tabla. La maldición había iniciado en 1981, cuando Nelson Piquet le arrebató el título a Carlos Reutemman, que quedó a un punto de la consagración tras abandonar en Las Vegas por un problema en la caja de cambios, mientras que Jacques Laffite, tercero, mantenía chances de dar el batacazo.

Hacia el 1983, Piquet tuvo otra definición y obtuvo otro título después de llegar segundo a la fecha definitoria, en la que se debatió la corona con Alain Prost y René Arnoux. En 1986, fue Prost el que llegó a la última carrera del año en el segundo puesto y se quedó con el campeonato al superar a Nigel Mansell y Piquet, que llegaba tercero a la cita en Melbourne, Australia.

Las siguientes dos definiciones entre tres pilotos tuvieron la particularidad de que el campeón no fue ni el líder ni el segundo, sino el tercero. En 2007, Kimi Räikkönen se aprovechó de la lucha entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, compañeros en McLaren, y le dio su último título a Ferrari por un punto. Por último, en 2010, Sebastian Vettel consiguió la primera estrella de Red Bull en una definición con cuatro candidatos: Alonso, Hamilton y Mark Weber.

De ahí que el hecho de que Norris haya llegado a ganar el campeonato el domingo pasado sea todo un acontecimiento para la F1 al romper con el maleficio. Cabe mencionar que el inglés no ganó la carrera en Abu Dhabi, sino que terminó tercero e hizo lo mínimo para retener el liderato, que dependía de terminar el año dentro del podio para mantenerse dos puntos por delante de Verstappen.

Norris volvió a liderar el campeonato tras el GP de México.

Nuevo número para Norris en 2026

Este martes, la Fórmula 1 confirmó que Lando Norris no usará su típico 4 en la próxima temporada, sino que le arrebatará el 1 que estuvo usando Max Verstappen entre 2022 y 2025. Esto no significa que el 4 quede liberado en 2026, ya que quedará reservado para que el británico pueda volver a usarlo en 2027 en caso de no defender el campeonato.