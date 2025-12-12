FIFPRO destaca el problema del desequilibrio en la carga de trabajo en el fútbol femenino

FOTO ARCHIVO: Leah Williamson del Arsenal en acción con Aitana Bonmatí del FC Barcelona en la final de la Liga de Campeones Femenina en el Estadio Jose Alvalade, Lisboa, Portugal

El fútbol femenino se enfrenta a un problema peculiar: las jugadoras de élite están sufriendo un desgaste por los calendarios ajustados, mientras que otras tienen que lidiar con la escasez de partidos, lo que genera riesgos de lesiones en ambos extremos del espectro.

Un nuevo informe de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) sobre el control de la carga de trabajo de las jugadoras, publicado el viernes, revela que la carga de partidos está aumentando en la cúspide de la pirámide futbolística, y que las futbolistas de élite tienen que hacer malabarismos para jugar más partidos con su club y con su selección, por lo que disponen de menos tiempo de recuperación.

Sin embargo, la otra cara de la moneda presenta un panorama igualmente preocupante, en el que las ligas nacionales con un número insuficiente de partidos están fallando a las jugadoras por culpa de la "infracarga".

"Hablamos mucho de las jugadoras que están expuestas a una gran carga de trabajo y eso se debe principalmente a que son jugadoras de más alto nivel. Tenemos que mantenerlas en forma porque son lo que la gente quiere ver", dijo a la prensa Alex Culvin, director de fútbol femenino de FIFPRO.

"Pero, en el extremo opuesto del espectro, las jugadoras que están poco cargadas corren el riesgo, si no más, de lesionarse."

"Se hizo un estudio y decía que si las jugadoras juegan menos de 25 partidos por temporada, tienen más riesgo de sufrir ciertos tipos de lesiones."

DISPARIDADES EN LAS LIGAS DE ÉLITE

La investigación de FIFPRO descubrió grandes disparidades incluso dentro de las competiciones de élite entre las principales divisiones de Europa.

En las principales ligas de Alemania y Francia, las jugadoras no disputan más de 14 partidos de media en todas las competiciones, lo que se traduce en aproximadamente un partido y medio al mes durante la temporada.

La Superliga femenina inglesa también ilustra la brecha de desarrollo: una jugadora del primer equipo del Arsenal acumula 13 partidos completos más que su homóloga del Crystal Palace, de segunda división.

Según FIFPRO, esta falta de tiempo de juego significativo crea un círculo vicioso en el que las jugadoras se retrasan en su preparación para los partidos y pierden oportunidades de ser seleccionadas nacionales, lo que amplía el abismo de desarrollo.

"Necesitan tiempo de competición, la infracarga es una realidad", afirma Maitane López, internacional española que juega en el Chicago Stars.

"Todas estas jugadoras jóvenes no tienen tiempo suficiente para desarrollarse."

EL PROBLEMA DE LA SOBRECARGA DE LA ÉLITE

En el otro extremo se sitúa la española Aitana Bonmatí, cuya tripleta de Balones de Oro ganados en los últimos años también ejemplifica el problema de la sobrecarga de élite.

La temporada pasada, la centrocampista del Barcelona disputó 60 partidos, ayudó a su club a ganar el doblete de liga y copa, se proclamó subcampeona de la Liga de Campeones y llegó a la final de la Eurocopa con España.

Sin embargo, la jugadora de 27 años deberá permanecer cinco meses de baja tras ser operada de una fractura en el peroné izquierdo que se produjo durante un entrenamiento con España.

Según Culvin, aunque jugadoras como Bonmatí militen en grandes clubes, las condiciones para prosperar no son las mismas que las de los futbolistas de élite masculinos, que pueden permitirse viajar en vuelos chárter y disponer de sus propios nutricionistas, fisioterapeutas y gimnasios.

"Estas jugadoras, que están expuestas a esta elevada carga de trabajo, no juegan en condiciones que les permitan prosperar, ni siquiera en los clubes más grandes del mundo ni en las mejores selecciones nacionales", afirmó Culvin.

López dijo que la carga de trabajo aumenta más deprisa que los sistemas diseñados para proteger a las jugadoras.

"No tienen las mismas condiciones, ni de lejos, que los hombres", afirmó.

"Para mí, sería (importante) invertir más en todo lo que rodea a las jugadoras para que puedan descansar y recuperarse plenamente... El agotamiento existe, la salud mental es muy importante."

Con información de Reuters