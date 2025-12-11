EN VIVO
Levante

Levante vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

11 de diciembre, 2025 | 08.34

El próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 14:30 (hora Argentina), Villarreal visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga.

Así llegan Levante y Villarreal

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante fue derrotado en el El Sadar frente a Osasuna por 0 a 2 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 10 goles en contra y 2 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de vencer a Getafe en casa por 2 a 0. Con 4 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 13 goles a favor y le han convertido en 3 ocasiones.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (11 PG - 2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona4016131227
2
Real Madrid3616113217
3
Villarreal3515112218
4
Atlético de Madrid311694313
20
Levante9152310-12
DataFactory

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Real Sociedad: 20 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 17: vs Barcelona: 21 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Villarreal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
Trending
Desaparición de Loan
Caso Loan: el avance cientifico que es clave para la búsqueda del niño
Las más vistas