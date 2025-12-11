Amnistía afirma que ataques de Hamas y el trato a rehenes constituyen crímenes contra la humanidad

FOTO DE ARCHIVO: La gente se manifiesta exigiendo la liberación de los rehenes secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 en Tel Aviv, Israel

Un nuevo informe de Amnistía Internacional ha concluido que el grupo miliciano palestino Hamás cometió crímenes de lesa humanidad durante su ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y contra los rehenes que llevó a Gaza.

El grupo de derechos humanos con sede en Londres dijo que su informe, publicado el miércoles, analizaba las pautas del ataque, las comunicaciones entre combatientes durante el asalto y las declaraciones de Hamás y de los líderes de otros grupos armados.

Amnistía entrevistó a 70 personas, entre supervivientes y familiares de víctimas, expertos forenses y profesionales médicos, visitó algunos lugares del ataque y revisó más de 350 vídeos y fotografías de escenas del ataque y de rehenes durante su cautiverio.

Su investigación concluyó que los crímenes de lesa humanidad incluían asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de abusos sexuales y actos inhumanos.

"Estos crímenes se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El informe concluyó que los combatientes recibieron instrucciones de llevar a cabo ataques dirigidos contra civiles", dijo en un comunicado.

Un portavoz de Hamás no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El grupo ha negado anteriormente los malos tratos a rehenes y las acusaciones de crímenes contra la humanidad.

Las autoridades israelíes no comentaron inmediatamente el informe.

Alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, murieron en el ataque de Hamás y 251 fueron tomadas como rehenes, incluidos niños, según los recuentos israelíes y Amnistía. Todas menos una han sido liberadas desde entonces, la mayoría como parte de acuerdos de alto el fuego y algunas en operaciones militares israelíes.

El ataque precipitó la guerra de Israel en Gaza, que ha matado a más de 70.000 palestinos, la mayoría civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza, ha dejado franjas del enclave en ruinas y a gran parte de su población sin hogar.

Un informe de Amnistía de diciembre de 2024 determinó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos de Gaza. Israel ha rechazado las acusaciones de genocidio y afirma que su guerra ha sido contra Hamás, no contra los palestinos.

Con información de Reuters