Colapinto disputó 18 fechas de la temporada.

Con el cierre de la temporada en el GP de Abu Dhabi que tuvo como ganador a Max Verstappen, pero que fue el escenario de la consagración de Lando Norris, la Fórmula 1 2025 llegó a su fin. Terminado el campeonato, es el momento en el que cada piloto recibe la noticia de cuál será su paga por los servicios ofrecidos a su escudería, puesto que generalmente los contratos tienen premios por objetivos cumplidos.

Si bien esta información suele ser clasificada, la revista Forbes filtró los ingresos que percibieron los pilotos en la actual temporada, a la que Lewis Hamilton había llegado con el sueldo más alto de 70 millones de dólares. Sin embargo, la temporada del británico en Ferrari no fue buena, sin podios a la vista por fuera del triunfo en Shanghái, lo que hizo que caiga su ganancia económica por el lado de la máxima categoría.

De hecho, el piloto mejor pago del 2025 no fue otro que Verstappen, que recibió 76 millones por parte de Red Bull, 65 M bajo el concepto del salario y el resto en bonos, mientras que Hamilton quedó segundo con 70,5 millones. El podio lo completa el vigente campeón de la F1, Norris, que cerró el año con 57,5 millones, de los cuales 39,5 provienen de haber logrado el título con McLaren al terminar tercero en Abu Dhabi.

El Top-10 revelado por Forbes se completa con Oscar Piastri (37,5 M), Charles Leclerc (30 M), Fernando Alonso (26,5 M), George Russell (26 M), Lance Stroll (13,5 M), Carlos Sainz (13 M) y Andrea Kimi Antonelli (12,5 M). Ahora bien, en cuanto a Franco Colapinto, se sabe que el argentino se encuentra en el fondo del listado debido a que es uno de los pilotos con menores ingresos de la grilla, con un salario que rondaría el millón de dólares que le abona Alpine, además de que no se considera que haya habido bonos al no sumar puntos en el año.

Cabe mencionar que ni la Fórmula 1 ni la FIA abona premios a los pilotos en dinero por su rendimiento en el campeonato, sino que el pago se hace a las escuderías, que después se encargan de abonar los bonos a sus pilotos. De esta manera, los pilotos de la F1 reciben el sueldo más los premios por parte de sus equipos, además de que cuentan con ingresos por patrocinios o acciones promocionales para algunas marcas.

Colapinto no sumó puntos en la temporada.

El detalle de los mejores pagos de la F1