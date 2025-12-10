María Corina Machado no recibirá el Nobel de la Paz en persona, según el Instituto Nobel

FOTO DE ARCHIVO: La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus seguidores durante un acto de campaña para las elecciones presidenciales, en el estado de Mérida, Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado no recibirá en persona el Premio Nobel de la Paz en la ceremonia de entrega de este miércoles en Oslo, informó este miércoles el director del Instituto Nobel noruego, que desconoce su paradero actual.

Machado, de 58 años, tenía previsto recibir el premio en una ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo en presencia del rey Harald, la reina Sonja y líderes latinoamericanos como el presidente argentino Javier Milei y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

La ceremonia comienza a las 13:00 hora local (1200 GMT).

Machado tenía previsto recibir el galardón a pesar de la prohibición de viajar impuesta por las autoridades de su país durante una década y tras pasar más de un año oculta.

"Lamentablemente, no se encuentra en Noruega y no subirá al escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13:00 horas, cuando comience la ceremonia", dijo a la emisora NRK Kristian Berg Harpviken, director del Instituto y secretario permanente del organismo que concede el premio.

Al preguntar por su paradero, Harpviken respondió: "No lo sé."

DEDICADO A TRUMP

La ceremonia seguirá adelante. Cuando un galardonado no puede asistir, suele ser un familiar cercano quien recibe el premio y pronuncia un discurso en su lugar.

En este caso, será la hija de Machado, Ana Corina Sosa Machado, dijo Harpviken.

Cuando ganó el premio en octubre, Machado lo dedicó en parte al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que él mismo merecía el honor.

El presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, dice que Trump está intentando derrocarlo para obtener acceso a las vastas reservas de petróleo de Venezuela y que los ciudadanos y las fuerzas armadas venezolanas resistirán cualquier intento de ese tipo.

El Instituto Nobel no respondió de inmediato a una solicitud de más comentarios.

Con información de Reuters