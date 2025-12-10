Familias de ambos bandos atrapadas en el fuego cruzado entre Tailandia y Camboya

La gente se refugia en un búnker en medio de enfrentamientos mortales entre Tailandia y Camboya a lo largo de una zona fronteriza en disputa en la provincia de Sa Kaeo, Tailandia

Miles de familias a ambos lados de la disputada frontera que separa Tailandia y Camboya han huido para escapar de un nuevo y amargo conflicto entre los dos países del sudeste asiático, pero algunas se han visto obligadas a quedarse.

Wuttikrai Chimngarm, un guardia de seguridad tailandés que también ejerce de jefe de la aldea, se agazapó detrás de un búnker improvisado construido con seis capas de neumáticos mientras los bombardeos seguían sacudiendo la provincia fronteriza tailandesa de Buriram.

"Tengo que quedarme. Soy el jefe de la aldea, si no soy yo, ¿quién? ¿Quién protegerá las casas y las pertenencias de los aldeanos de los saqueadores? Soy el líder, y todos los guardias de seguridad de la aldea tienen que permanecer juntos".

Cientos de miles de personas se han trasladado a refugios temporales desde que se reanudaron los combates el lunes, rompiendo una frágil tregua mediada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en julio.

Wuttikrai dijo que le preocupaba que los refugios también pudieran ser un objetivo.

"Estoy preocupado y los aldeanos que evacuaron también están preocupados porque ellos (Camboya) poseen armas pesadas que tienen un alcance de disparo de hasta 130 kilómetros, según las noticias", dijo.

En el distrito fronterizo tailandés de Ta Phraya, los civiles expresaron su rabia por el nuevo estallido de hostilidades de esta semana, y Sopee Kunkem, un aldeano de 65 años, pidió que las capacidades militares de Camboya "caigan en el olvido".

"Dijeron que habría un alto el fuego", dijo. "Firmaron el acuerdo, pero no dejaron de disparar".

Ambas partes se acusan mutuamente de reavivar el conflicto, y ambas se acusan de atacar zonas civiles.

En Kaun Kriel, un pueblo en disputa situado a unos 25 kilómetros al noroeste de la ciudad camboyana de Samraong, los recelosos residentes que recordaban el enfrentamiento fronterizo de cinco días de julio, en el que murieron al menos 48 personas, empezaron a huir en cuanto volvieron a estallar los combates el lunes.

"Esta es mi segunda huida porque el lugar donde vivo está muy cerca de la frontera y fue atacado las dos veces", dijo el camboyano Marng Sarun, un cosechador de 31 años que abandonó el pueblo con su mujer y sus dos hijos.

Marng dijo que él y su familia fueron de los últimos en huir de Kaun Kriel, que está cerca del templo del siglo XI Ta Krabey. Apenas tuvo tiempo de hacerse con un saco de arroz y algunos utensilios de cocina, y ahora intenta alimentar a su familia con pescado capturado en un estanque cercano al lugar donde se encuentran los refugiados, añadió.

Dijo que nunca esperó que Tailandia volviera a "atacar" Camboya, ni que tuviera que abandonar Kaun Kriel por segunda vez.

"Solo pensé que podríamos tener tensiones, pero que no llegarían tan lejos. Especialmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayudara a conseguir el acuerdo de paz, no pensé que volverían a luchar", dijo.

Con información de Reuters