El neerlandés quedó a dos puntos del campeonato.

La temporada de Red Bull no tuvo el mejor comienzo en este 2025, con un RB21 que quedó rápidamente oculto bajo la sombra del MCL39 y que hizo parecer imposibles las chances de retener la corona en la Fórmula 1. Sin embargo, errores propios de McLaren, en ocasiones en los pilotos y en otras por el equipo, hicieron que Max Verstappen recupere terreno hacia la segunda mitad de la temporada y llegue a la última fecha a 12 puntos de Lando Norris.

Para conseguir su quinto campeonato al hilo, el piloto neerlandés necesitaba ganar el GP de Abu Dhabi y que el británico termine fuera del podio y, aunque Max ganó la carrera, no le alcanzó para quedarse con el título debido al tercer lugar de Norris. Si bien Yuki Tsunoda tuvo su intento por retener al inglés antes de ingresar a boxes, la ausencia de un segundo piloto de peso en el equipo austriaco se hizo sentir durante todo el campeonato y, en especial, en el Circuito Yas Marina.

De hecho, Helmut Marko advirtió que depender de un podio de Mercedes o Ferrari para ganarle a McLaren en la última fecha fue un factor determinante este domingo. “Max y los McLaren dominaron la carrera. Nuestra esperanza de que Ferrari y Mercedes se mezclaran al frente no se cumplió. Y eso dejó clara la posición de partida. Un Red Bull contra dos McLaren fuertes fue, en última instancia, el elemento decisivo para perder el campeonato”, afirmó en diálogo con Sky Sports.

En cuanto al intento fallido del japonés de dejar fuera de carrera a Norris, el asesor de Red Bull remarcó que no fue la decisión más acertada para beneficiar a Verstappen: “Tsunoda lo intentó, pero se excedió”. Otro factor que se llegó a considerar fue que el tetracampeón del mundo tenga una segunda detención hacia el final de la carrera, pero podría haber beneficiado a Oscar Piastri: “El riesgo era demasiado grande. Además, con la velocidad que tenían Leclerc y Russell, no habría cambiado nada”.

Aunque el equipo de Milton Keynes llegó a la etapa final del campeonato en plena lucha por el título de pilotos, la primera etapa antes del arribo de Laurent Mekies como reemplazante de Christian Horner terminó costando caro. “Cometimos nuestros errores, pero McLaren también los cometió y nosotros nos beneficiamos de eso. Hicimos todo lo posible”, añadió sobre eso el austriaco.

Verstappen fue el piloto más ganador del año con 8 triunfos.

El emotivo llanto del ingeniero de Verstappen

Una de las imágenes más dolorosas de la jornada fue el llanto desconsolador de Gianpiero Lambiase, el ingeniero de Max Verstappen que lo ha acompañado en la conquista de sus cuatro títulos mundialistas. De hecho, tras la carrera se dieron a conocer rumores que indicarían que “GP” pudo haber tenido su última presentación al lado del neerlandés, ya que situaciones personales lo harían alejarse de la Fórmula 1.