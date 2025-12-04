McLaren arriesgó el campeonato al no ingresar a boxes.

El accidente entre Pierre Gasly y Nico Hülkenberg en la séptima vuelta cambió todo en el GP de Qatar de la Fórmula 1 el domingo pasado, puesto que todos los coches ingresaron a boxes en el octavo giro para cambiar los neumáticos, a excepción de McLaren. Si bien los pilotos se mostraron críticos al no haber pasado a boxes, desde el equipo inglés aludieron a la mayor flexibilidad que les daba quedarse en pista, puesto que cada juego de neumáticos tenía una duración máxima de 25 vueltas por reglamento.

Con esta imposición, 17 coches debían ingresar en la vuelta 32 para realizar el segundo cambio de gomas, algo que no generó inconvenientes en el pitlane y dejó a McLaren con una parada pendiente y en clara desventaja. Tal es así que Max Verstappen ganó la carrera con comodidad para mantenerse en la lucha por el campeonato, mientras que Oscar Piastri terminó segundo y Lando Norris tercero.

Dichos resultados reavivaron las chances de que el británico pueda perder el título en el GP de Abu Dhabi, por lo que el equipo de Woking quedó claramente disgustado por la resolución que tomaron en Lusail. Al respecto, Andrea Stella remarcó: “Tendremos que llevar adelante la revisión de una manera muy exhaustiva”. No obstante, el director de McLaren advirtió que no se trata de buscar culpables, sino de mejorar para la última fecha.

“Estamos decepcionados. Pero, en todo caso, apenas empecemos la revisión estaremos aún más decididos a aprender nuestras lecciones, adaptarnos y ser más fuertes como equipo”, agregó. Además, Stella remarcó la importancia que tiene esta posibilidad de ser el equipo que detenga “el dominio de Verstappen en este período de la Fórmula 1”, ya que Norris sigue en la punta con 12 puntos de ventaja sobre el tetracampeón del mundo.

Ahora bien, lo cierto es que McLaren viene de una temporada plagada de errores a pesar de haber dominado el campeonato, tales como los choques entre sus pilotos en Montreal y Austin o la doble descalificación de Las Vegas por incumplimiento técnico, por no hablar de algunas paradas de boxes. De ahí que las chances de Verstappen de retener el título se mantengan vivas, ya que llegó a recuperarse en el campeonato, en parte, gracias a errores ajenos, algo que él mismo destacó durante el GP de Qatar.

Así quedó la lucha por el campeonato a falta de una fecha.

Los escenarios para definir al campeón

El Gran Premio de Abu Dhabi llega con la chance de que tres pilotos puedan consagrarse este domingo en el Circuito Yas Marina. A continuación, los resultados que le permitirán consagrarse a estos candidatos.

Lando Norris será campeón si:

Termina por delante de Verstappen y Piastri.

Queda al menos en el tercer lugar.

Max Verstappen será campeón si:

Gana la carrera y Norris queda fuera del podio.

Queda segundo, Piastri no gana y Norris es octavo o peor.

Queda tercero, Piastri no gana y Norris es noveno o peor.

Oscar Piastri será campeón si: