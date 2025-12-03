Orgullo argentino: el rincón mágico de Buenos Aires que ganó el Mundial del Turismo Rural 2025.

Una laguna argentina se consagró con el primer puesto del Mundial del Turismo Rural 2025. En esta prestigiosa premiación, organizada por Puebleando.arg, participaron 64 atractivos turísticos de 62 localidades argentinas en total.

Los destinos fueron avanzando por rondas mediante votación del público a través de redes sociales, hasta llegar a la gran final. La ganadora fue Laguna de Gómez, ubicada en Junín, que obtuvo el 52% de más de 12.000 votados, duplicando la cifra registrada en la edición anterior.

Incluso superó a muchos atractivos naturales del país, como el Bosque Encantado de General Belgrano, uno de los destinos turísticos argentinos más populares. De esta manera, se ganó el reconocimiento del público como un lugar ideal para conocer durante alguna escapada o vacaciones de verano.

La Laguna de Gómez forma parte del Parque Natural municipal, un espacio donde se destacan su espejo de agua, sectores arbolados, áreas de recreación, senderos, zonas de camping, espacios para deportes náuticos y miradores. En el último tiempo, se convirtió en la favorita de los vecinos y turistas, lo que la llevó a ser campeona del certamen.

Otros finalistas del Mundial de Turismo Rural 2025

El Bosque Encantado de General Belgrano tuvo su lugar en la gran final una vez más, al igual que el año anterior. Este pulmón verde se destaca por sus árboles densos, sus caminos para recorrer y su ambiente ideal para caminatas, sacar fotos y hacer picnics. Si bien estuvo muy cerca de ganar, esta vez ocupó el segundo puesto.

El tercer lugar fue para la Capilla Santa Lucía, en Sierra Chica. Su riqueza está en su biodiversidad y en su papel clave para las comunidades locales. Además de su valor arquitectónico y espiritual digno de apreciar, también se puede hacer una caminata hacia las ruinas del Molino Viejo, recorrer antiguas casas de picapedreros y conocer el patrimonio del pueblo.

Puebleando.arg: el proyecto familiar que celebra los pueblos argentinos

Puebleando.arg es un proyecto familiar que recorre y difunde pueblos, parajes y ciudades de toda Argentina. En su cuenta de Instagram, comparten videos y fotos de paisajes, arquitectura y experiencias junto a las comunidades locales para fortalecer la identidad de cada lugar y promover el turismo rural.

Medios regionales, municipios y organizaciones turísticas también apoyaron la iniciativa. “No hay nada más emocionante que ver cómo la gente se une para mostrar la riqueza del turismo rural bonaerense. Este Mundial celebra a nuestras comunidades y todo lo que tienen para ofrecer”, afirmaron Noelia y Juan Pablo, fundadores de Puebleando.arg.