Preocupa a Claudio Úbeda: la figura de Boca que está en duda ante Racing

El cuerpo técnico de Boca comenzó a preparar el once para recibir a Racing

Cada vez falta menos para que el Torneo Clausura 2025 presente al nuevo campeón del fútbol argentino, debido a que ya se encuentran definidos los cruces de semifinal. Una de las llaves tiene a Racing que deberá visitar a Boca en el campo de juego de la Bombonera. En la previa, se desprende que Claudio Úbeda podría llegar a perder un jugador que en buenas condiciones hace una enorme diferencia en relación con sus compañeros y que es de utilidad para este tipo de partidos.

A falta de una confirmación oficial, se tiene conocimiento de que el clásico se va a desarrollar en la tarde del próximo domingo 7 de diciembre. Es por ello que el transcurso de la semana va a ser clave para que el Xeneize pueda recuperar a uno de sus jugadores más importantes. Uno que desde su llegada atravesó una serie de obstáculos para tener minutos en cancha, pero que en el último tiempo había comenzado a contar con mayor regularidad y presentarse como un socio más que ideal de Leandro Paredes.

Herrera está en duda por un problema muscular que lo dejó fuera del partido ante Argentinos

“Ander Herrera no estaba para jugar, en los últimos entrenamientos había trabajado aparte por una molestia en el isquiotibial“, expresó el periodista Leandro "Tato" Aguilera en TyC Sports. Hay que recordar que estuvo realizando un trabajo de reacondicionamiento físico bastante extenso para evitar cualquier tipo de contratiempo, debido a que su última lesión le provocó 100 días de inactividad y la imposibilidad de estar presente en 13 partidos oficiales.

“Si entraba contra Argentinos lo arriesgaban a una lesión y lo iba a dejar afuera de lo que le queda a Boca en el año. Por como estaba la cancha ayer pesada, incluirlo significaba tenerlo al límite y no lo querían perder“, profundizó el periodista. Esto permite entender que el desarrollo de la semana hasta el partido con Racing será más que fundamental para determinar si se encuentra en condiciones de ser convocado y que pueda ocupar al menos un lugar dentro del banco de suplentes. El rival no es uno menor, a pesar de que llega con varias bajas, y demandará usar lo mejor que tenga a mano.

En lo que va de la temporada 2025, Ander Herrera fue víctima de tres roturas de fibras que combinadas dan como resultado 171 días de recuperación, y un problema muscular que le generó 15 jornadas de reposo. La lesión más emblemática de todas fue la que se registró en el Mundial de Clubes porque no logró superar la media hora en cancha en el debut frente a Benfica.

Carlos Palacios, también en observación

Por otro lado, el desarrollo del partido con Argentinos Juniors dejó una consecuencia que obliga a mirar con bastante atención la evolución del chileno, de cara al cruce con Racing. Su reemplazo fue producto de una fuerte molestia en el tendón de su tobillo izquierdo. Si bien no hay registro de lesión y puede que haya sido producto de un golpe o mal movimiento, el cuerpo médico buscará reducir cualquier margen de duda para determinar si conviene o no convocarlo.