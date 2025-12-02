El campeón de F2 Fornaroli se une a McLaren como piloto de pruebas

Leonardo Fornaroli celebra en el podio con un trofeo tras ganar el título de Fórmula 2 en el Gran Premio de Qatar, en el Circuito Internacional de Lusail, Lusail

Leonardo Fornaroli, flamante campeón de la Fórmula 2, se unió a McLaren en un puesto de pruebas y desarrollo, anunciaron el martes los campeones de Fórmula 1.

El piloto italiano, de 20 años, se proclamó campeón en Qatar a falta de una carrera para el final del torneo el pasado domingo, con cuatro victorias y cinco podios hasta la fecha.

Sigue los pasos de Oscar Piastri, aspirante al título de F1 de McLaren, y de Gabriel Bortoleto, antiguo piloto de desarrollo de la escudería, que ahora corre para Sauber, como pilotos que ganaron los títulos de F3 y F2 en años consecutivos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El rival neerlandés de Fornaroli en la Fórmula 2, Richard Verschoor, tercero en la serie, también se ha unido al programa de desarrollo de McLaren.

Además de la Fórmula Uno, McLaren tiene un equipo en la IndyCar estadounidense y participará en el Campeonato Mundial de Resistencia a partir de 2027.

Piastri y su compañero de equipo Lando Norris lucharán con Max Verstappen, de Red Bull, por el título de pilotos de F1 en Abu Dabi este fin de semana.

Con información de Reuters