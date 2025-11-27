El futuro de Úbeda en Boca: la decisión sobre su continuidad

El final de la vigente temporada para Boca expone que se encuentra asegurada su clasificación a la Copa Libertadores del 2026. También es un claro candidato a consagrarse campeón en el Torneo Clausura. Esto provoca una serie de comentarios sobre la figura de Claudio Úbeda que está logrando darle una identidad al equipo y que mejora con el paso de los partidos. Aunque su continuidad es una que todavía no está confirmada al 100%.

“Mi continuidad no depende absolutamente de mí. Obviamente que estamos supercontentos y conformes donde estamos, nos sentimos privilegiados. Nos sentimos privilegiados de ser parte de esta institución, en la que tenemos todo. No solamente buenos jugadores, sino también buena gente. Es lindo ir al predio y vivir el día a día con toda la gente", expresó el entrenador después de lo que fue la victoria frente a River en el campo de juego de la Bombonera.

En lo que respecta a su contrato, es posible determinar que Claudio Úbeda tiene uno firmado hasta junio del 2026 debido a que se trata al que obtuvo por formar parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo. No obstante, los comentarios señalan que su continuidad va a ser conversada después de que llegue el final del calendario de partidos del equipo. Una evaluación que será encabezada por Juan Román Riquelme.

Aunque todo pareciera apuntar a que sería el entrenador de Boca en la primera mitad de la próxima temporada. Hay varios elementos que permiten pensar en esta afirmación. El primero es la lista de nombres de jugadores que podrían llegar a marcharse como es el caso de Lucas Blondel, Lucas Janson, Luis Advíncula y las no renovación de Javier García, Frank Fabra y Cristian Lema. Algo que debe contar con su aprobación para que puede confeccionarse. Mientras que en el área de los refuerzos se conocen que se buscaría realizar dos contrataciones muy particulares: una en la zona de ataque y otra en la defensa con cierto énfasis en el lateral izquierdo.

Una palabra que permite pensar en la continuidad de Claudio Úbeda es la del "Chicho" Serna. “Yo creo que no depende de eso, salir campeón, y el equipo está muy bien. Dios quiera que se den las cosas y nos termine dando una estrella más”, señaló en una entrevista que le realizaron en TyC Sports. A pesar de que no se encuentre dentro del club, el ex integrante del Consejo del Fútbol es una fuente de consulta más que interesante.

La charla de Riquelme con un jugador

Uno de los nombres que se menciona que podría irse de Boca cuando el mercado de pases se encuentre abierto es el de Luis Advíncula. Su falta de minutos permite pensar que se acerca un final de ciclo y desde Perú hablan de una posible contratación de Sporting Crsital. Sin embargo, su salida no solo depende de lo que pueda llegar a considerar porque antes es necesario que se de un encuentro más que importante.

“Quiero ver qué va a pasar con Advíncula porque JRR siempre lo tuvo bien considerado. Acá va a pesar mucho la opinión de JRR, qué hable con él”, señaló el periodista Martín Costa en Radio Splendid. Una charla que seguramente se va a dar cuando culmine la participación del equipo en el Torneo Clausura.