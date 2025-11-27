Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de Seguridad (ANSES) comenzó el calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025 para todos los beneficiarios: jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad y la Prestación por Desempleo. El cronograma de pagos está organizado según la terminación del número del DNI de cada beneficiario y busca garantizar el cobro ordenado de las prestaciones.

En el mes de noviembre, el haber mínimo para jubilados y pensionados será de $333.157,28. Con el bono mensual de $70.000, el valor se iría a $403.157,28. En tanto, el valor máximo quedará en $2.241.604,19. Por otra parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) el monto será de $336.498,32 y la Pensión por Invalidez Laboral de $303.205,46.

Durante noviembre, los haberes previsionales registrarán un aumento del 2,1%, ajustado según el último dato de inflación difundido por el INDEC y en línea con el esquema de movilidad mensual vigente.

Quiénes cobran ANSES este jueves 27;de noviembre

Jubilaciones y pensiones que supera el haber mínimo

DNI terminado en 6 y 7: cobran el 27 de noviembre

DNI terminado en 8 y 9: cobran el 28 de noviembre

Jubilaciones que cobran el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025

Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 16 de diciembre, según la terminación del documento:

DNI terminados en 0 → martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1 → miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 → jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3 → jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 → viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 5 → viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 → lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 7 → lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 → martes 16 de diciembre

DNI terminados en 9 → martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superan el mínimo: fechas de pago en diciembre 2025

Quienes cobran más que el haber mínimo tendrán acreditados sus haberes entre el 17 y el 23 de diciembre:

DNI terminados en 0 y 1 → miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 → jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 → viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 → lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 → martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC): fechas de pago en diciembre 2025

Las PNC —por invalidez, vejez o madre de siete hijos— cobrarán entre el 9 y el 12 de diciembre: