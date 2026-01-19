Estudiantes vs Ituzaingó por la Copa Argentina: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Estudiantes debuta oficialmente en el año enfrentando a Ituzaingó en los 32avos de final de la Copa Argentina. El Pincha, flamante campeón del Torneo Clausura, arranca su camino en el 2026 ante un rival de Primera B Metropolitana que buscará dar la sorpresa en un clásico David contra Goliat.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Estudiantes y Ituzaingó, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes y Ituzaingó?

El partido entre Estudiantes e Ituzaingó se juega este lunes 19 de enero a las 21:15 horas en el Estadio Florencio Sola de Banfield. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y podés verlo también por streaming en TyC Sports Play. El árbitro designado es Daniel Zamora.

Estudiantes llega a este compromiso con la renovación de Eduardo Domínguez confirmada hasta diciembre de 2027. El Barba ha cosechado cinco títulos en su ciclo: la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Clausura 2025 y los Trofeos de Campeones 2024 y 2025. Sin embargo, en 2026 tendrá una agenda cargadísima con los torneos Apertura y Clausura, la Copa Libertadores, la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones.

Este será el primer partido oficial del Pincha en 2026, con apenas dos semanas de pretemporada. Su último compromiso fue la derrota 2 a 1 ante Platense en el Trofeo de Campeones. Ahora se enfoca en la Copa Argentina antes de debutar en la Liga Profesional el 25 de enero contra Independiente.

El plantel de Eduardo Domínguez tiene 41 jugadores con una media de edad de 24.6 años. El equipo tipo incluye a Guido Carrillo en ataque, Cristian Medina y Edwin Cetré en el mediocampo ofensivo, aunque Medina está en negociaciones para emigrar. Nombres clave son Santiago Ascacíbar (también con chances de salir), Ezequiel Piovi, Santiago Núñez y el arquero Fabricio Iacovich. Tiago Palacios se recupera de una lesión muscular y es duda.

Ituzaingó, por su parte, es dirigido por Diego Herrero, quien reemplazó a Matías De Cicco tras su renuncia. Herrero llegó desde Liniers y fue campeón de la Primera D con Centro Español en 2023. El León regresó a la Primera B Metropolitana y debutará en esa categoría el 7 de febrero de 2026.

El plantel del Verde se reforzó con 12 jugadores nuevos y conservó 21 del equipo que logró el ascenso desde la Primera C. Entre los refuerzos destacan el arquero Matías Balderrama (ex Chacarita), el defensor Ignacio Liporace (ex Brown de Adrogué), el mediocampista Mauricio Bermejo (ex Colegiales) y el delantero Román Brotzman (ex Sacachispas).

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos. No existe historial previo entre Estudiantes e Ituzaingó. El León buscará aprovechar que el Pincha tiene poco rodaje y dar la sorpresa en Banfield, aunque parte como amplio favorito el conjunto de La Plata.

Formaciones probables de Estudiantes e Ituzaingó

Eduardo Domínguez podrá contar con el plantel completo, incluyendo a los jugadores suspendidos por el "espaldazo" a Rosario Central, ya que esa sanción solo aplica para torneos de liga. La gran duda es Tiago Palacios, que se entrena diferenciado por una lesión muscular. Si no llega, Fabricio Pérez tiene ventaja para arrancar como titular. Cristian Medina podría jugar su último partido si se concreta su transferencia en estas horas.

El entrenador platense apostaría por un 4-2-3-1 con Guido Carrillo como referencia en ataque, Edwin Cetré y Christian Medina por las bandas, y la dupla entre Ascacíbar y Piovi (o Amondarain) en la contención. En defensa, la línea de cuatro estaría conformada por Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez y Gastón Benedetti.

En Ituzaingó, Diego Herrero y su cuerpo técnico preparan una formación competitiva con los refuerzos recién llegados. El León podría apostar por un esquema defensivo con orden táctico para complicarle el partido a Estudiantes. El arquero Matías Balderrama será titular, mientras que en ataque Román Brotzman y los jugadores que lograron el ascenso buscarán sorprender de contragolpe.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Fabricio Pérez, Christian Medina; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Ituzaingó: Matías Balderrama; Eleazar Maciel, Ignacio Liporace, Juan Fanti, Matías Campusano; Alan Sotelo, Mauricio Bermejo, Lautaro Mena; Nahuel Santiago, Román Brotzman, Franco Luppino. DT: Diego Herrero.

Estudiantes vs Ituzaingó: Ficha técnica