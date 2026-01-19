Valentino Garavani tenía 93 años.

El diseñador italiano Valentino murió este lunes 18 de enero en su residencia de Roma a sus 93 años, según confirmó la agencia ANSA. El referente de la moda, que estaba retirado desde 2008, falleció rodeado de sus seres queridos- Se desconoce cuál fue la causa de su deceso y su estado de salud previo.

Sus restos serán velados en el espacio cultural PM23, en el centro de Roma, junto a la plaza de Spagna, creado por el propio Valentino y su socio y expareja, Giancarlo Giammetti. La capilla ardiente estará abierta desde el miércoles 21 hasta el jueves 22 de 11 a 18 horas. El funeral se realizará el viernes 23 a las 11 en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en la capital italiana.

Quién fue Valentino Garavani

Considerado uno de los grandes referentes de la alta costura del siglo XX, el diseñador dejó una huella difícil de borrar en la historia de la moda internacional. Valentino, cuyo nombre real es Ludovico Clemente Garavani, nació el 11 de mayor de 1932 en Voghera, una localidad entre Milán y Génova.

Para llegar a ser un diseñador consagrado, con tan sólo 17 años tenía una clava vocación por la moda y se trasladó en 1949 a París para formarse. Asistió a la École des Beaux-Arts de la Chambre Syndicale de la Couture Parisien y luego aprendió el oficio en los talleres de costura de Jean Dèsses y Guy Laroche. Valentino fue el nombre que eligió para la firma que fundó en 1959 en Roma, abriendo su primer talle en la Via dei Condotti

Cuando volvió a Italia, saltó pronto a la fama a partir de 1962 con su primer desfile en Florencia. Así nacía una carrera prolífico que los catapultó a la fama y éxito internacional. En 1967 presentó su primera colección masculina y en 1968 empezó a usar la leta "V" como logotipo. A partir de la década de 1970, abrió boutiques en las ciudades más importantes del mundo. El perfume que lleva su nombre se lanzó en 1991. En 1990, fundó la Asociación LIFE, junto con Giammetti, para apoyar la investigación del sida.

Si bien hace casi 20 años se había retirado de la firma, y llegó a dudar de su supervivencia, había comentado en el documental Valentina: el último operador, su rostro bronceada se "perfila en la mente sin complicaciones cuando uno menciona Valentino", incluso cuando le tocó a Pierpaolo Piccioli llevar a la marca a una segunda época dorada.

Sus creaciones llegaron a Farah Diba, ex emperatriz persa, quien vestía uno de sus trajes el día que se fue de Irán al exilio tras la revolución islamista. El diseñador también vistió a Jacqueline Kennedy, tanto en el funeral de John Kennedy como en su posterior boda con Aristoteles Onassis, y luego a todas las grandes divas del cine, de Elizabeth Taylor y Sophia Loren a Julia Roberts. En total, ocho actrices recibieron un Óscar con un vestido de él e incluso realizó un cameo en El diablo viste a la moda.

Los cambios de Valentino

En sus casi 70 años de historia, los cambios de marca de la propiedades se dieron en la década de 1990. Fue vendida en 1998 a la empresa alemana HDP, fue adquirida en 2002 por el Grupo Marzotto, pasó al fondo Permira y, finalmente, en 2007, a la esposa del Emir de Catar, la poderosa Sheikha Mozah. El cambio definitivo de propiedad se produjo en 2023, cuando el grupo Kering adquirió una participación del 30% por 1.700 millones de euros, con opción a adquirir la totalidad para 2029.

Sin embargom, Valentino nunca abandonó su trabajo como diseñador de moda. "Diseña ropa incluso de noche", había confesado su socio y exsocio Giancarlo Giammetti en 2007. Su despedida de la moda en Roma duró tres días. Fue una fiesta suntuosa, el evento más glamuroso jamás organizado en el mundo de la moda. Príncipes, divas de Hollywood, princesas y jefes de estado fueron invitados, informó ANSA.