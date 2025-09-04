La moda de luto: murió Giorgio Armani de forma sorpresiva.

El legendario diseñador italiano Giorgio Armani, de 91 años, falleció de forma inesperada, según lo confirmó oficialmente el Grupo Armani en un comunicado que expresa "infinito dolor". Según se informa, Armani murió de manera pacífica y rodeado de sus seres queridos. Este miércoles, el diseñador había estado presente en el vestuario del club de fútbol Juventus, participando en una firma de camisetas.

Su ausencia en la pasada Semana de la Moda de Milán, en junio de 2025, se debió a que se recuperaba en su hogar de una afección no revelada, lo cual generó cierta preocupación entre sus colaboradores y seguidores.

El comunicado oficial que informó el fallecimiento de Giorgio Armani.

Un legado sin precedentes

Giorgio Armani fue el fundador y el motor infatigable de su imperio de moda, cuya influencia se extendió por más de cinco décadas Su visión transformadora introdujo siluetas relajadas y desestructuradas en la moda prêt-à-porter, lo que redefinió la elegancia moderna y lo convirtió en un referente del estilo tanto en Italia como en el mundo.

Bajo su liderazgo, su marca creció hasta incluir líneas como Emporio Armani, Armani Privé, Armani Exchange, además de incursiones lucrativas en perfumes, belleza, hotelería y restauración. Fue especialmente conocido por revolucionar el traje masculino en los años 70, eliminando forros y hombreras rígidas, lo que originó el icónico estilo ‘power suit’.Obras cinematográficas como American Gigolo (1980), vestuario en alfombras rojas y su estética minimalista y atemporal lo convirtieron en una figura inseparable del glamour internacional.

Giorgio Armani fue uno de los revolucionarios de la industria de la moda.

A su fallecimiento, su patrimonio se estimaba en miles de millones: cerca de 10 mil millones de dólares, según Forbes y otros medios. El Grupo Armani informó este jueves que se establecerá una cámara funeraria en Milán, con una ceremonia privada posterior para rendir homenaje al Maestro de la elegancia.

