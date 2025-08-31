"Se hace": Simeone se lleva a otro jugador de la Selección Argentina y sonríe Julián Álvarez

El Cholo Simeone se lleva a otro jugador de la Selección Argentina al Atlético de Madrid de Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone se lleva a otro jugador de la Selección Argentina como refuerzo, sobre el final del mercado de pases en Europa. En este caso, quien va a acompañar a Julián Álvarez y al resto de la delegación albiceleste en la institución de España es nada menos que Nicolás González.

De esta manera, el extremo de 27 años deja Juventus de Italia para incorporarse en breve al "Colchonero". De acuerdo con la información de Gastón Edul, cronista del Seleccionado nacional para TyC Sports en la televisión, "ya hay acuerdo" para el traspaso de "Nico". De hecho, comunicó que "están esperando la aprobación de LaLiga" y aseguró que la transferencia "se hace".

Nicolás González será jugador de Atlético de Madrid.

Noticia en desarrollo...