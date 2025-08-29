Quién es Paloma Silberberg, la ex novia de Nico González a la que le fue infiel con Sabrina Rojas

Paloma Silberberg junto a Nico González.

Nico González quedó en el ojo de la tormenta por un tema que nada tiene que ver con lo futbolístico. El volante ofensivo de la Juventus de Italia y usual convocado de la Selección Argentina fue visto junto a la modelo Sabrina Rojas, lo que desencadenó su separación con su novia Paloma Silberberg. Una impactante situación que tuvo rebote en las redes sociales y que contó con la palabra de la mujer engañada.

El futbolista surgido de Argentinos Juniors atraviesa un buen presente en el fútbol europeo, tras llegar en la última temporada a la Juventus, uno de los clubes más grandes del Viejo Continente. Esto tras conseguir mantener un nivel destacado en la Fiorentina, a lo que hay que sumar su permanencia en la Selección dirigida por Lionel Scaloni, con la que logró ganar dos Copas América y se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 por una lesión.

Quién es Paloma Silberberg

Paloma Silberberg es modelo.

Paloma Silberberg es modelo, se desempeña para la agencia "Multitalent" y estuvo tres años en pareja con Nico González, que según explicó "fueron con idas y vueltas", pero llegaron "a convivir". Cortamos el 20 de julio. No fue lo de Sabrina, pero eso sumó. Fueron un montón de cosas", apuntó la joven en diálogo con el programa de América "A la tarde", donde explicó el impacto que tuvo para ella ver las imágenes de González con Rojas.

Nico González con su ex pareja en tiempos de armonía y de cumpleaños.

"No puedo confirmar si pasó algo entre ellos. Se lo tienen que preguntar. Obviamente, me sentí humillada cuando vi ese video en la tele. Imaginate que yo no sabía nada. Él me dijo que se la habían presentado ahí para que la salude y que solamente hablaron. Ella le dijo que no lo conocía. Me sentí humillada porque tengo familia, tengo amigas que tuvieron que ver ese video, además de un país... quedé en el medio y me pegaron a mí", contó angustida Silberberg.

Cómo se enteró Paloma Silberberg de la infidelidad de Nico González

Paloma Silberberg es muy activa en Instagram.

Al respecto, la modelo contó que "antes de que aterrice en Argentina, él ya estaba con otra". "No hay cámaras en los dormitorios, por suerte, pero los vi en el living, en la pileta… era un touch and go", relató la mujer en diálogo con Karina Mazzocco. Por otro lado, fue contundente con respecto a su futuro y las expectativas que tiene de Nico González, con una frase lapidaria: "No espero un pedido de disculpas, no espero nada de él".