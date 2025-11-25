MasterChef Celebrity Argentina 2025: quiénes cocinan este martes.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 entrará este martes 25 de noviembre en su sexta gala de última chance, donde diez participantes prenderán nuevamente las hornallas más famosas del país para intentar esquivar el delantal negro, el cual los expone a otra gala de eliminación.

Cabe recordar que en este tipo de programas, solo uno de ellos se subirá al balcón, aquel que el jurado (compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui) determine que fue el mejor de la velada, aunque esto puede variar: en la última ocasión, los platillos de Marixa Balli y Emilia Attias fueron tan notables que ambas se salvaron del "domingo".

Los participantes de este martes 25 de noviembre en MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinan hoy 25 de noviembre

Luego de no haber tenido un destacado rendimiento en los últimos dos días, vuelven a poner manos a la obra Álex Pelao; Andy Chango; el Turco Husaín; Emilia Attias; Eugenia Tobal; Evangelina Anderson; Ian Lucas; Miguel Ángel Rodríguez; Momi Giardina y Valentina Cervantes.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity?

El trailer del episodio, publicado en Youtube por Telefé, evidencia un interesante giro en el programa de hoy: deberán cocinar en duplas. De esta forma, Ian cocinará con Valentina; Álex junto a Andy; Evangelina con Miguél Ángel; "Momi" con el "Turco" y Emilia con Eugenia. Pero eso no es todo. Tendrán que entrar al mercado... ¡pero uno de ellos tendrá que estar vendado! Aquel que no pueda ver será el único del dúo que podrá agarrar ingredientes, mientras que el otro tendrá el deber de guiarlo con la voz, todo en el caótico contexto que siempre caracteriza a ese momento del capítulo.

¿Habrá entonces dos salvados en lugar de uno? Para saber eso habrá que sintonizar el programa de este martes, donde se conocerá también a los ocho que acompañaran a Sofi Martínez (la de peor desempeño en la gala de beneficios) al día de eliminación.