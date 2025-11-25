Chau Maxi López: Telefe tiene "cerrado" su reemplazo en MasterChef Celebrity

Maxi López volvería a dejar por tiempo indeterminado el certamen de cocina.

El paso de Maxi López por MasterChef Celebrity se convirtió en uno de los puntos fuertes de la temporada: su buen humor, el ida y vuelta con Wanda Nara y la química con el resto del cast lo posicionaron rápidamente como uno de los favoritos del público. Sin embargo, su continuidad quedó en suspenso por un motivo personal que lo obliga a viajar constantemente: su pareja, Daniela Christiansson, transita las últimas semanas de embarazo y espera a su segundo hijo juntos. Frente a esta situación, Telefe ya tomó una decisión.

Según reveló Paula Varela en Intrusos, la producción del reality ajustó el cronograma para cubrir la ausencia del exfutbolista y, lejos de optar por un perfil neutral, eligió a otra figura con fuerte vínculo con Wanda Nara: L-Gante. “¿Sale un ex de Wanda y entra otro? Ex por ex es la apuesta de MasterChef”, ironizó la panelista, resaltando que la presencia de López funcionó tan bien que el formato buscaría sostener ese atractivo.

Varela aclaró que López seguirá grabando algunos programas antes de viajar y que su salida será temporal. “Lo que está previsto es que entra una mujer para otro reemplazo, pero ese nombre no está cerrado. El que sí está confirmado para ingresar por Maxi es L-Gante, que estará en algunas emisiones”, informó. De esta forma, el cantante será quien tome la posta mientras el ex River prioriza estar presente en el nacimiento de su hijo, cuya llegada está prevista para diciembre.

Qué se sabe sobre el futuro de Maxi López en MasterChef Celebrity

En el estudio, Adrián Pallares aportó más datos sobre los tiempos: “Maxi viajaría el 5 de diciembre y volvería el 5 de enero”. De cumplirse ese esquema, el músico de cumbia ocuparía el lugar del exdelantero durante un mes completo. Rodrigo Lussich deslizó su propia teoría: “Si Maxi vuelve en enero con su bebé nacido, es porque gana MasterChef”, lanzó entre risas, aunque aclaró que no maneja información concreta sobre el resultado del certamen.

La decisión de Telefe también se apoya en el funcionamiento del formato desde que Wanda Nara asumió la conducción. “Es un reality hecho a medida de Wanda. En su versión, todo está atravesado por su mundo y su historia. Por eso va a ganar su exmarido”, opinó Lussich.