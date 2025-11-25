Denuncia por mala praxis en Córdoba: familias que perdieron a sus bebés exigieron hablar con el director del hospital

La denuncia tras la muerte de una beba a mediados de noviembre, destapó otros casos que están en manos del fiscal Ernesto de Aragón. (Foto: Roberto Figueroa/ SRT).

En medio de las denuncias judiciales por presunta mala praxis en la Maternidad Provincial, familiares que perdieron a sus bebés reclamaron en las puertas del hospital. Este martes, una veintena de personas exigió explicaciones del director Luis Ahumada, quien se negó a atenderlas.

La concentración atravesó momentos tensos, luego que las familias ingresaron al hall y pidieron una respuesta del funcionario, quien rechazó el diálogo. Los allegados de las víctimas protagonizaron forcejeos y luego fueron desalojados de la sala.

La denuncia, tras la muerte de una beba a mediados de noviembre, destapó otros casos que están en manos del fiscal Ernesto de Aragón. En total, la Justicia investiga tres hechos: el fallecimiento de dos recién nacidos y la defunción de una mujer luego de parir.

El abogado de la víctima, Juan Cruz Soria Cangiano, detalló que, presuntamente, el personal no utilizaba guantes ni cofia y que la cirugía era "guiada por médicos a distancia". Evelyn Medina, a través de su representación legal, hizo referencia al "miedo con el que han manipulado al neonato al momento de querer extraerlo del útero".

En un momento crítico, ante la "semejante impericia", los médicos profesionales que estaban a cargo habría "obligado a los pasantes a extraérselo de manera inmediata". Bajo esta presión, los pasantes "no pudieron realizar de la manera correcta la operación, causándole la muerte prematura al neonato", según sostiene la denuncia penal. Tanto la mujer como la beba no tenían afecciones, mientras que la madre había asistido a todos los controles previos.

El letrado calificó la situación como un posible "homicidio culposo" y la causa pasó de la Unidad Judicial N.º 18 a la Fiscalía Distrito 1, Turno 4. Soria Cangiano anticipó que pedirá medidas contundentes: “Seguramente se van a llevar a cabo allanamientos…de los medicamentos que se han utilizado, del personal que estuvo a cargo, y recaudar toda la prueba valiosa que surja de la investigación, que comienza mañana”.

Según detalló La Nueva Mañana, el fiscal de Aragón descartó que existieran casos similares en el mismo fin de semana, pero reconoció que el defensor de una de las madres le manifestó que en las próximas semanas se sumarán otros casos, aunque todavía no hay nuevas denuncias.

Las manifestantes ingresaron al edificio para exigir explicaciones. (Foto: @leoguevara80).

El secretario de Salud de Córdoba rompió el silencio tras las denuncias por las muertes de bebés

Frente a estos casos, el secretario de Salud, Carlos Giordana, y el director Ahumada, respaldaron la actividad del equipo de salud y pidieron “prudencia” sobre la situación por el efecto que causa en la población y que el personal pueda seguir trabajando "con tranquilidad".

En conferencia de prensa, las autoridades aseguraron que toda la información está a disposición de la justicia y, en ese sentido, fueron cautelosos al mencionar los hechos que ya se encuentran denunciados en tribunales. Giordana brindó cifras para explicar el contexto en el que se producen los hechos judicializados al afirmar que se trata de la "maternidad más grande del interior del país". Tiene 856 empleados. En ella se producen 5.000 nacimientos por año, que implican 14 partos diarios.

Ahumada afirmó que la institución es “de primerísimo nivel” y también presentó estadísticas para sostener que la tasa de fallecimientos es “la mejor del país” dentro del sistema público. “Nacen 5400 bebés al año y hubo dos muertes”, dijo y remarcó que “no hay maternidad que tenga este número de partos e internados en Neonatología como ésta”. En ese sentido, advirtió: “En este volumen que tenemos vamos a tener algún caso, es una institución que trabaja con terapia intensiva neonatal”.