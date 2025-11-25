Los 8 barrios de CABA con mejores conexiones de transporte al centro.

Una de las grandes preocupaciones de quienes buscan vivir en CABA es encontrar barrios con las mejores conexiones de transporte para ir al centro y así evitar combinaciones de medios para viajar. Pero hay 8 barrios que cotizan muy alto y eso se debe a su variedad de líneas de colectivo y subte para viajar con mayor comodidad.

Los barrios con mejores conexiones de transporte para ir al centro de CABA son:

Balvanera: es uno de los barrios mejor conectados de la ciudad. Tiene varias estaciones de subte de distintas líneas, lo que permite elegir distintos recorridos hacia el microcentro sin depender de un único ramal. Además, pasan muchísimas líneas de colectivo por avenidas como Rivadavia, Corrientes y Belgrano, lo que facilita moverse en horarios variados.

Palermo: gracias a la línea D y a la cantidad de estaciones que atraviesan el barrio, llegar al centro suele ser rápido y directo. También tiene una muy buena oferta de colectivos que unen Palermo con zonas como el Obelisco, Retiro o Congreso. Es un barrio donde podés optar tanto por subte como por varias conexiones de bus.

Recoleta: aunque es un barrio más residencial, su cercanía al centro y la presencia de varias estaciones de subte lo hacen muy práctico. Las líneas que pasan por Recoleta conectan rápido con zonas como Tribunales, Plaza de Mayo o el Bajo. Además, cuenta con avenidas muy transitadas por colectivos, lo que amplía las opciones.

Almagro: conecta muy bien gracias a las líneas A y B del subte, que son dos de los ramales más útiles para entrar al microcentro. Sumado a esto, Almagro tiene un gran flujo de colectivos por calles como Rivadavia, Medrano y Corrientes. Es un barrio ideal para quienes viajan a diario al centro pero prefieren no vivir en zonas tan céntricas.

Retiro, Monserrat y Constitución: estos barrios funcionan como puertas de entrada al centro y como nodos clave del transporte porteño. Retiro y Constitución son terminales de trenes y tienen estaciones de subte con combinaciones que llevan directamente al corazón de la ciudad. Monserrat, por su parte, está literalmente pegado al microcentro, así que la conectividad es naturalmente alta.

Liniers: aunque está en el extremo oeste de la ciudad, cuenta con una de las mayores concentraciones de colectivos, además de la estación del tren Sarmiento, que llega directo a Once en pocos minutos. Para quienes necesitan combinar tren y bus, es una zona muy práctica para entrar al centro rápidamente.

Datos a tener en cuenta si vivís (o querés hacerlo) en estos barrios