Cómo hacer pionono de palta y pollo: la receta para la Navidad 2025

El clásico pionono de jamón y queso puede ser reemplazado por una opción más fresca y nutritiva. Ingredientes como palta y pollo pueden hacer que este plato aporte innovación a la mesa navideña.

15 de diciembre, 2025 | 17.41

El pionono es un clásico infaltable en muchas mesas navideñas, especialmente en Argentina, por su practicidad, frescura y versatilidad. Su presencia está muy asociada a las celebraciones de fin de año, ya que se adapta perfectamente al clima cálido, puede prepararse con anticipación y es un plato funcional que combina tradición y comodidad sin perder sabor.

Si bien la versión clásica de jamón y queso sigue siendo la más popular, el pionono ofrece múltiples posibilidades de reversionarse con ingredientes más nutritivos, rellenos a base de pollo, atún, huevo, vegetales frescos o palta permiten sumar proteínas, fibra y grasas saludables. También se puede reemplazar la mayonesa tradicional por opciones más livianas como yogur natural, queso crema reducido en grasa o aderezos caseros, logrando preparaciones más equilibradas sin resignar cremosidad.

Además, innovar en el pionono permite aportar creatividad a la mesa navideña sin alejarse de lo conocido. Incorporar hojas verdes, zanahoria rallada, remolacha, tomates secos o semillas no solo mejora el perfil nutricional, sino que también suma color y textura al plato. Estas versiones renovadas respetan el espíritu del pionono tradicional, pero lo adaptan a nuevas formas de comer.

Receta de pionono de pollo, palta y limón

Ingredientes

  • 1 pionono clásico

  • 2 paltas maduras

  • 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada

  • Jugo y ralladura de limón

  • Mayonesa liviana o queso crema (cantidad necesaria)

  • Hierbas frescas picadas (perejil, ciboulette o albahaca)

  • Sal y pimienta a gusto

Pionono de atún.

Paso a paso

  1. Desenrollar el pionono sobre la mesada y reservar.

  2. En un bowl, pisar las paltas hasta obtener un puré rústico. Agregar jugo y ralladura de limón, sal y pimienta.

  3. Incorporar el pollo desmenuzado y mezclar bien.

  4. Sumar mayonesa liviana o queso crema hasta lograr un relleno cremoso pero consistente.

  5. Agregar las hierbas frescas picadas y mezclar suavemente.

  6. Distribuir el relleno de manera pareja sobre toda la superficie del pionono.

  7. Enrollar con cuidado, presionando suavemente para que quede firme.

  8. Envolver en film y llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.

  9. Cortar en rodajas y presentar frío.

