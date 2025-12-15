El pionono es un clásico infaltable en muchas mesas navideñas, especialmente en Argentina, por su practicidad, frescura y versatilidad. Su presencia está muy asociada a las celebraciones de fin de año, ya que se adapta perfectamente al clima cálido, puede prepararse con anticipación y es un plato funcional que combina tradición y comodidad sin perder sabor.
Si bien la versión clásica de jamón y queso sigue siendo la más popular, el pionono ofrece múltiples posibilidades de reversionarse con ingredientes más nutritivos, rellenos a base de pollo, atún, huevo, vegetales frescos o palta permiten sumar proteínas, fibra y grasas saludables. También se puede reemplazar la mayonesa tradicional por opciones más livianas como yogur natural, queso crema reducido en grasa o aderezos caseros, logrando preparaciones más equilibradas sin resignar cremosidad.
Además, innovar en el pionono permite aportar creatividad a la mesa navideña sin alejarse de lo conocido. Incorporar hojas verdes, zanahoria rallada, remolacha, tomates secos o semillas no solo mejora el perfil nutricional, sino que también suma color y textura al plato. Estas versiones renovadas respetan el espíritu del pionono tradicional, pero lo adaptan a nuevas formas de comer.
Receta de pionono de pollo, palta y limón
Ingredientes
-
1 pionono clásico
-
2 paltas maduras
-
1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
-
Jugo y ralladura de limón
-
Mayonesa liviana o queso crema (cantidad necesaria)
-
Hierbas frescas picadas (perejil, ciboulette o albahaca)
-
Sal y pimienta a gusto
Paso a paso
-
Desenrollar el pionono sobre la mesada y reservar.
-
En un bowl, pisar las paltas hasta obtener un puré rústico. Agregar jugo y ralladura de limón, sal y pimienta.
-
Incorporar el pollo desmenuzado y mezclar bien.
-
Sumar mayonesa liviana o queso crema hasta lograr un relleno cremoso pero consistente.
-
Agregar las hierbas frescas picadas y mezclar suavemente.
-
Distribuir el relleno de manera pareja sobre toda la superficie del pionono.
-
Enrollar con cuidado, presionando suavemente para que quede firme.
-
Envolver en film y llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.
-
Cortar en rodajas y presentar frío.