El pionono de la mesa navideña puede tener distintas variantes.

El pionono es un clásico infaltable en muchas mesas navideñas, especialmente en Argentina, por su practicidad, frescura y versatilidad. Su presencia está muy asociada a las celebraciones de fin de año, ya que se adapta perfectamente al clima cálido, puede prepararse con anticipación y es un plato funcional que combina tradición y comodidad sin perder sabor.

Si bien la versión clásica de jamón y queso sigue siendo la más popular, el pionono ofrece múltiples posibilidades de reversionarse con ingredientes más nutritivos, rellenos a base de pollo, atún, huevo, vegetales frescos o palta permiten sumar proteínas, fibra y grasas saludables. También se puede reemplazar la mayonesa tradicional por opciones más livianas como yogur natural, queso crema reducido en grasa o aderezos caseros, logrando preparaciones más equilibradas sin resignar cremosidad.

Además, innovar en el pionono permite aportar creatividad a la mesa navideña sin alejarse de lo conocido. Incorporar hojas verdes, zanahoria rallada, remolacha, tomates secos o semillas no solo mejora el perfil nutricional, sino que también suma color y textura al plato. Estas versiones renovadas respetan el espíritu del pionono tradicional, pero lo adaptan a nuevas formas de comer.

Receta de pionono de pollo, palta y limón

Ingredientes

1 pionono clásico

2 paltas maduras

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada

Jugo y ralladura de limón

Mayonesa liviana o queso crema (cantidad necesaria)

Hierbas frescas picadas (perejil, ciboulette o albahaca)

Sal y pimienta a gusto

Pionono de atún.

Paso a paso