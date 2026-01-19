El día en que los fanáticos de BTS boicotearon a Donald Trump en un mitin político

El día en que los fanáticos de BTS boicotearon a Donald Trump en un mítin político

Los fanáticos de la banda BTS, conocidos como ARMYs, han defendido diferentes causas sociales y hasta lograron boicotear un mitin político del presidente estadounidense Donald Trump en junio 2020.

Cómo fue el boicot de los fanáticos de BTS a Donald Trump

El boicot fue convocado en TikTok junio del 2020 cuando Trump se acercaba al final de su primera presidencia y preparaba su campaña para las reelecciones en noviembre. Los ARMYs decidieron reservar en masa entradas para un mitin político que iba a realizar el republicano en Tulsa, Oklahoma, sin intenciones de ir.

Trump tuvo baja concurrencia, solo asistieron 6.200 personas y hubo amplios sectores del estadio vacíos

La campaña de las ARMYs hizo que Trump tuviera una vergonzosa baja concurrencia y dejó amplios sectores del estadio vacíos. El jefe del equipo electoral sostuvo en su cuenta de X (antes Twitter) que se habían solicitado más de un millón de entradas, pero según el Departamento de Bomberos local, apenas asistieron 6.200 personas.

Los planes para boicotear el evento republicano habían circulado por redes durante varios días. Brad Parscale, el entonces gerente de campaña de Trump, culpó a los "manifestantes radicales" por "interferir" con el acto político. Sin embargo, Alexandria Ocasio-Cortez, en ese momento congresista demócrata, le respondió: "Fuiste sacudido por adolescentes en TikTok".

Donald Trump en 2020.

Tras el boicot circularon videos en la red social donde fanáticos y fanáticas de la banda de K-pop surcoreana se hacían cargo y se burlaban de la situación. "Oh, no, me inscribí en un mitin de Trump y no puedo ir", había subido una joven a su cuenta.

¿BTS contra Trump?: qué opinión tiene la banda surcoreana

La banda surcoreana BTS nunca expresó una opinión política directa ni oficial sobre Donald Trump. Como grupo, mantienen una postura neutral, aunque han apoyado a ciertas causas sociales. En 2020, la banda donó un millón de dólares detrás del movimiento Black Lives Matter y, luego, la organización benéfica colectiva de fanáticos conocida como One in An ARMY recaudó otro millón para igualar el monto para las causas contra el racismo y la violencia policial.

BTS nunca se ha manifestado en contra de Donald Trump, pero sí ha apoyado diferentes causas sociales como el Black Lives Matter

Además, durante sus diferentes discursos en la ONU (en 2018,2020 y 2021) dieron mensajes sociales y humanitarios, donde valoraron la diversidad cultural, la inclusión, la aceptación de la identidad y la salud mental.