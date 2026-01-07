BTS: historia, biografía y cómo surgió la banda de k-pop surcoreana

BTS es una banda surcoreana joven y con historia.

BTS es una banda surcoreana que ha trascendido fronteras y se consolidó a lo largo de los años como uno de los grupos de "Boy-bands" más reconocidos en todo el mundo. El nombre que lleva la agrupación es una abreviatura de la expresión coreana Bangtan Sonyeondan, que literalmente significa “Boy Scouts a prueba de balas”. Y su primer lanzamiento se dio en 2013 con el lanzamiento de la canción No more dream.

Está compuesto por siete integrantes, que son Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. A pesar de haber sido creado con un estilo principalmente hip hop, ha llegado a incorporar una gran variedad de géneros en su repertorio musical. El nombre de su club de fan oficial es A.R.M.Y, acrónimo de “Adorable Representative MC for Youth”, que significa "Representantes Adorables de la Juventud", con "M.C." refiriéndose simbólicamente a "Maestros de Ceremonias" o portavoces que acompañan y apoyan a la juventud y a la banda, funcionando como un ejército leal que defiende y amplifica su mensaje.

Cómo nace BTS y su explosión

La formación de BTS empezó en 2010, después de que el CEO de Big Hit, Bang Si-hyuk, firmara un contrato con RM tras escucharlo rapear. El mismo año, la compañía realizó las audiciones Hit It, en las que Suga quedó en segundo lugar. Posteriormente se unió el resto de integrantes y, aunque la alineación se cambió en varias ocasiones, finalizó con Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

BTS publicó su primer álbum sencillo, 2 Cool 4 Skool, el 12 de junio de 2013, como la primera entrega de su serie Trilogía de la escuela. A pesar de que llegó a alcanzar el número 5 en Corea del Sur, el disco vendió solamente 24.441 copias en 2013. Por otra parte, los sencillos No More Dream y We Are Bulletproof Pt.2 no tuvieron gran éxito por lo que sus primeros meses no tuvieron gran repercusión.

BTS vuelve en 2026 al ruedo.

A partir de 2015 comenzó BTS a ganar popularidad y a establecer su reputación como un grupo socialmente consciente con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life Part 1, Part 2, y el álbum recopilatorio The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, con los que también entra por primera vez en la lista Billboard 200. Y desde ese momento su carrera fue en puro crecimiento.

Después de diciembre de 2022, sus integrantes tuvieron que realizar en distintos momentos el servicio militar obligatorio, por lo que se tomaron una pausa de más dos años, hasta anunciar en 2025 el lanzamiento de un nuevo disco y una gran gira que se viene, en la que pasará por todo el mundo. Su influencia económica se extiende más allá de la música: el Ministerio de Cultura de Corea del Sur ha estimado que la actividad del grupo contribuye con más de 4500 millones de dólares anuales a la economía nacional a través del turismo, el consumo cultural y la exportación de productos asociados.

Todos los álbumes de estudio de BTS