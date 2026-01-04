BTS anunció su regreso: cómo será el nuevo álbum y la gira mundial

El regreso de BTS es oficial y causa furor entre sus fanáticas. El grupo de K-Pop anunció que lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo de 2026, tras la pausa de más de dos años que tuvieron que hacer para cumplir con el servicio militar en Corea del Sur. Cuándo comienza la gira.

BTS anuncia su regreso: los detalles del álbum

El BTS confirmó que su nuevo disco BTS The 5th Album tendrá su preventa el viernes 16 de enero y se lanzará a todo el público el siguiente martes 20 de enero. El nuevo álbum contará con 14 canciones que tendrán "historias sinceras" que el grupo quiere transmitirle a sus fans, la ARMY.

Los miembros de BTS RM (a la izquierda) y V después de ser dados de abaja del servicio militar

"Este álbum muestra la música más representativa de BTS y también es su agradecimiento hacia ARMY por haber estado esperando durante todo este tiempo", explicaron desde la disquera Bighit Music.

Tras el lanzamiento de su último disco en 2022, los integrantes del grupo -RM, Suga, V, Jimin, JungKook, Jin y J-hope- tuvieron que realizar 18 meses de servicio militar cada uno, antes de regresar a la vida civil. Sin embargo, cumplieron con la promesa que había hecho luego de que Jin ingresara diciembre de 2022: volverán a cantar unidos.

De acuerdo con la empresa discográfica, el nuevo álbum tiene "un significado especial" porque llega después de tres años y nueve meses. Además, muestra la dirección que seguirán los siete miembros a partir de ahora, ya que todos participaron activamente en las canciones, con sus ideas y estilos, para expresar emociones y los diferentes pensamientos que sintieron a lo largo de su trayectoria en la música.

Cuándo comenzará la gira mundial de BTS: a qué países llegarán

Si bien la gira está confirmada, se deberá esperar hasta el próximo 14 de enero para conocer el detalle de las fechas del tour mundial del grupo de K-Pop. Los cantantes anunciaron las buenas noticias a sus fan mediante carta manuscritas en redes sociales. "Hemos esperado más que nadie este momento", aseguró RM.

Las fechas exactas de la gira mundial se van a anunciar el próximo 14 de enero

Antes de tener que cumplir con el servicio militar, BTS causaba furor a nivel mundial y generaba más de 5,5 billones de wones (alrededor de 3.800 millones de dólares) al año en Corea del Sur. Sus ganancias equivalía al 0,2 % del PIB total del país, de acuerdo al gobierno coreano.