Estrenada en 2014 e inscripta dentro del género de enredos amorosos, con una mirada ligera y contemporánea sobre el matrimonio, las relaciones de pareja y las expectativas sociales que suelen rodearlas, “Cásese quien pueda” en Netflix se postula como una de las películas emblema para ver al momento de marcar metas para Año Nuevo.

Dirigida por Marco Polo Constandse y protagonizada por Martha Higareda y Luis Gerardo Méndez, la producción apuesta por el humor, el ritmo ágil y situaciones reconocibles para el público joven y adulto.

¿De qué se trata Cásese quien pueda?

La historia gira en torno a Ana Paula, una exitosa organizadora de bodas que construyó su carrera profesional ayudando a otras personas a llegar al altar, aunque su propia vida sentimental esté lejos de ser estable. Convencida de que el matrimonio es una meta indispensable para sentirse realizada, vive bajo la presión de cumplir con el ideal romántico que ella misma promueve.

Lejos de encontrar estabilidad, su mundo se sacude cuando, tras una ruptura inesperada, se ve obligada a replantear todo aquello en lo que creía sobre el amor y las relaciones.

En medio de esta crisis personal aparece Carlos, un periodista que representa el polo opuesto a su forma de pensar. Escéptico frente al matrimonio y crítico de los convencionalismos sociales, cuestiona la idea de que el amor deba seguir un guion preestablecido. El choque entre ambos personajes no solo da lugar a situaciones cómicas y diálogos punzantes, sino que también sirve como motor para reflexionar sobre los modelos tradicionales de pareja frente a las nuevas formas de vincularse.

A más de una década de su estreno, “Cásese quien pueda” se posiciona como una reflexión amable sobre el amor en tiempos donde las certezas ya no son tan firmes y donde, quizá, la pregunta no sea con quién casarse, sino si realmente es necesario hacerlo para ser feliz.

Ficha técnica de Cásese quien pueda