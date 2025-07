Un nuevo grupo de K-pop es lo más escuchado en Spotify Argentina.

Aunque BTS sigue siendo el grupo insignia del K-pop a nivel global, un nuevo fenómeno surgido de una película animada de Netflix está sacudiendo los rankings de música en todo el mundo, incluida Argentina. Se trata del soundtrack de KPop Demon Hunters, titulada en español Las guerreras K-pop, que esta semana se convirtió en el mayor ascenso del Top Albums de Spotify Argentina, trepando 130 posiciones para ubicarse en el puesto 33, según los datos de la plataforma.

El álbum, titulado KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), está interpretado por el elenco de la película junto a dos grupos ficticios: HUNTR/X y Saja Boys. Esta mezcla de ficción y música real está logrando un impacto que va más allá de la pantalla. El film, producido por Sony Pictures Animation y estrenado en Netflix el 20 de junio, cuenta la historia de tres idols de K-pop que por la noche se convierten en cazadoras de demonios. Esta premisa fantástica, acompañada de una banda sonora enérgica y producida por figuras clave de la industria coreana como Teddy Park y Lindgren, generó una conexión inmediata con el público global.

El éxito del soundtrack no es menor: canciones como Takedown, interpretada por miembros reales de TWICE, o Golden del grupo virtual HUNTR/X, ingresaron en rankings internacionales como el Billboard Hot 100 y el Global 200. Incluso el tema Your Idol, de los Saja Boys, logró alcanzar el primer puesto en Spotify Estados Unidos, desplazando a artistas como Sabrina Carpenter y Drake.

Este fenómeno musical no pasó desapercibido en Argentina, donde la combinación entre el furor por el K-pop y el atractivo visual de la animación generó un interés masivo en las plataformas digitales.

Qué pasó con BTS y cómo fue su regreso a la música

Mientras tanto, la expectativa por el regreso de BTS sigue latente. Con todos sus miembros de vuelta tras cumplir con el servicio militar obligatorio, el grupo ya mostró señales de una nueva etapa. Aunque aún no hay fechas confirmadas para un regreso oficial, las especulaciones crecen, especialmente después de que los creadores de KPop Demon Hunters deslizaran la posibilidad de una colaboración entre los Saja Boys y BTS.

BTS anunció gira mundial y hay posibilidades de que vengan a la Argentina.

Además, BTS confirmó en un directo a comienzos de julio que están trabajando en un nuevo álbum y que en 2026 emprenderán su primera gira mundial en casi cuatro años. Aunque aún no se definieron fechas ni sedes oficiales, medios argentinos ya anticipan que una de las etapas latinoamericanas incluiría a Argentina, apoyándose en datos como la masiva conexión que tuvo el anuncio (más de 7 millones de espectadores en vivo) y en la sólida base de fans del país.