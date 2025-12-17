La serie toma como punto de partida el asesinato de una joven cuyo cuerpo aparece en un escenario cargado de simbolismo gaudiniano

Inspirada en El verdugo de Gaudí, la novela de Aro Sáinz de la Maza que consolidó al detective Milo Malart como una de las figuras más reconocibles del noir contemporáneo, la serie Ciudad de sombras desembarcó en el catálogo de Netflix para sumar un nuevo capítulo audiovisual a la literatura negra española.

Ambientada en una Barcelona crepuscular y llena de contrastes, la producción propone una inmersión en los pliegues menos visibles de aquella metrópolis, donde la belleza modernista convive con la violencia y la culpa.

¿De qué se trata Ciudad de sombras?

La serie toma como punto de partida el asesinato de una joven cuyo cuerpo aparece en un escenario cargado de simbolismo gaudiniano. A partir de ese hallazgo, Malart, un investigador marcado por un pasado turbio y una ética tan personal como inquebrantable, se adentra en una pesquisa que desborda lo policial para convertirse en un viaje moral. Ciudad de sombras no se limita a seguir la estructura clásica del “quién lo hizo”, sino que explora el “por qué” y, sobre todo, el “a qué precio”.

"Esta serie no es solo un caso policial, es también un recorrido por las sombras de una ciudad que sigue viva en cada escena", señaló Jorge Torregrossa, creador, director y guionista de la producción junto a Carlos López y Clara Esparrach.

Uno de los mayores aciertos de la adaptación en Ciudad de sombras es la construcción del personaje central. Milo Malart conserva la complejidad que lo caracteriza en la novela: es brillante y vulnerable, empático y feroz, capaz de una ternura inesperada y de una violencia contenida que asoma cuando la injusticia se vuelve intolerable.

En el plano narrativo, la serie mantiene el pulso del thriller, pero se permite pausas para reflexionar sobre temas como la venganza, la memoria y los límites de la justicia en seis capítulos.

Ficha técnica de Ciudad de sombras