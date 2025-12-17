El mano a mano final por subir al balcón fue entre la dupla del Chino Leunis con Marixa Balli y la de Maxi López con Ian Lucas.

Este último martes 16 de diciembe tuvo lugar en MasterChef Celebrity Argentina 2025 la novena gala de última chance, una más que especial ya que fue en el marco de la "semana olímpica". Ocho cocineros participaron del desafío de ayer, que tuvo como resultado no solo un salvado como es habitual, sino a dos. Los otros seis, desde luego, estarán en riesgo de quedar eliminados en la noche de este jueves.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Los jugadores del día (Andy Chango, Susana Roccasalvo, Maxi López, Ian Lucas, "La Reini", Julia Calvo y Miguel Ángel Rodríguez) conformaron duplas elegidas a dedo por el jurado (Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) para afrontar el desafío que tenían preparado para ellos. Andy Chango fue emparejado con Susana Roccasalvo, mientras que Julia Calvo quedó con Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli con el "Chino" Leunis y Maxi López con Ian Lucas. Luego de eso, tuvieron que hacer un reto previo por un beneficio: cada uno recibió un elemento típico de la gimnasia rítmica y tuvieron que realizar una rutina, puntuada luego por los jueces. Fue el binomio Marixa-Chino la que se impuso con un triple 8 luego de lo hecho con los aros, por lo que gozaron de cinco minutos extra.

En lo que a la consigna principal respecta, los concursantes tuvieron que cocinar una pavlova, postre originado en Australia o Nueva Zelanda que se sirve frío; con una base de merengue y una cobertura que incluye frutas frescas. Como toda ocasión en que deben volcarse en la pastelería, tuvieron que recurrir a una enorme paciencia y precisión para poder hacer la mejor preparación.

¿Quiénes subieron al balcón?

Las dos mejores duplas de la velada fueron Chino-Marixa y Maxi-Ian. Tras una deliberación siempre cargada de tensión, el jurado decidió darle el boleto al balcón a "Cachaca" y al presentador, otorgándole el delantal negro tanto al influencer como el exfutbolista.

¿Quiénes recibieron el delantal negro?

Quienes están en peligro de irse este jueves 18 de diciembre en la gala de eliminación por no haber sido el plato más destacado del miércoles son Maxi López, Andy Chango, Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez, Julia Calvo y Susana Roccasalvo. A ellos se sumará la peor dupla de la gala de beneficios, que a modo excepcional se emitirá posterior a la de última chance.