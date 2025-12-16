La UE sopesa autorizar los vehículos de combustión después de 2035, según Handelsblatt

FOTO DE ARCHIVO. Vehículos eléctricos Volkswagen ID. Buzz en fila en una planta de Volkswagen en Hannover, Alemania

La Comisión Europea está sopesando un nuevo sistema de compensación que podría permitir a los fabricantes de automóviles vender vehículos con motor de combustión después de 2035, según informó el martes el diario alemán Handelsblatt, citando fuentes de alto nivel de la Comisión.

Según el marco propuesto, hasta el 30% de los objetivos climáticos podrían alcanzarse mediante combustibles alternativos, mientras que aproximadamente el 70% se lograría utilizando acero ecológico, señala el artículo.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, Handelsblatt dice que se están debatiendo las normas contables concretas.

El artículo se publica antes de la propuesta legislativa oficial de la Comisión, también prevista para el martes, tras los esfuerzos de presión de Alemania, Italia y la industria automovilística, que llevaron a Bruselas a suavizar su propuesta de prohibición total de nuevos vehículos con motor de combustión.

Según Handelsblatt, el mecanismo que se está estudiando podría dar lugar a una reducción efectiva de las emisiones del 90%, con compensaciones de CO2 que permitirían seguir vendiendo vehículos con motor de combustión.

Con información de Reuters