Turquía dice haber derribado un dron descontrolado que se aproximaba desde el mar Negro

FOTO DE ARCHIVO. Un militar de la guardia costera de Ucrania maneja un arma en una patrullera al paso de un carguero en el mar Negro

Turquía derribó un dron descontrolado que se aproximó a su espacio aéreo desde el mar Negro, según informó el Ministerio de Defensa.

El incidente se produce después de que Turquía advirtiera la semana pasada de una escalada en el mar Negro tras los ataques rusos a puertos ucranianos que dañaron tres buques de carga de propiedad turca.

En un comunicado, el ministerio dijo que los aviones F-16 turcos y de la OTAN se pusieron en alerta para garantizar la seguridad del espacio aéreo turco tras la detección del dron.

Se determinó que el dron estaba fuera de control y fue derribado en una zona segura, añadió el ministerio en el comunicado del lunes, pero no dio más detalles sobre su tipo u origen.

Los ataques a los puertos ucranianos ocurrieron días después de que Moscú amenazara con "aislar a Ucrania del mar" tras los ataques de Kiev que dañaron tres petroleros de la "flota en la sombra" que se dirigían a Rusia para exportar su petróleo en el mar Negro.

