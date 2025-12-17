Sorpresa por los mejores pan dulces para Navidad, según la Inteligencia artificial

La Inteligencia artificial se involucró en las tradiciones navideñas y se animó a elaborar un ranking con los mejores panes dulces del país.

La Inteligencia artificial volvió a meterse en un tema muy sensible para los argentinos: las tradiciones navideñas. Esta vez, elaboró un ranking con los mejores panes dulces del país, analizando factores clave como sabor, textura, calidad de ingredientes y relación precio-calidad. El resultado ya genera debate y promete convertirse en una guía inesperada para las compras de fin de año.

El estudio automatizado tuvo en cuenta características que suelen definir la elección en estas fechas especiales, como la humedad y esponjosidad de la masa, la presencia de frutas o chips de chocolate, el precio final y la disponibilidad real en las góndolas. Además, consideró la presencia de cada marca en supermercados y kioscos, un punto fundamental para que el producto llegue masivamente a los consumidores durante diciembre.

El podio del pan dulce argentino, según la Inteligencia artificial

En el primer puesto quedó Havanna, que se destacó por su perfil más premium y una textura que, según la IA, se asemeja más a una pastelería artesanal que a un producto industrial. Esta propuesta lo posiciona como el favorito para quienes buscan una experiencia más cuidada sin perder el sabor tradicional.

El segundo lugar fue para Don Satur, un clásico que combina un sabor parejo con buena esponjosidad y un precio competitivo. Su masividad lo convierte en uno de los pan dulces preferidos del país, especialmente para quienes buscan equilibrio entre calidad y economía.

Terrabusi completó el podio, manteniendo un perfil tradicional y accesible. Su larga presencia en las mesas familiares y su sabor clásico lo sostienen como una opción confiable para quienes prefieren no arriesgar con nuevas propuestas en las fiestas. Más atrás aparece Arcor, con sus versiones frutadas y con chips, además del lanzamiento de su pan dulce Cofler, que apunta a un público de segmento un poco más alto.

La IA destacó varios factores que definen la elección del mejor pan dulce para Navidad.

En el segmento de precio medio, la IA destacó a Valente, que renovó su packaging y ofrece opciones con frutas, sin frutas y con chips. Por su parte, en la categoría económica, La Veneziana logró mejorar su posición gracias a una masa más húmeda y una percepción más artesanal en comparación con otras opciones de bajo costo. El ranking también incluye a las marcas propias de supermercados como Carrefour y Día, que siguen siendo las más elegidas cuando el precio es el factor decisivo para la compra.

Para esta Navidad, muchos argentinos no quieren resignar sabor ni calidad, pero también cuidar el bolsillo. Por esto crecen las versiones con chips de chocolate, aunque el pan dulce frutado conserva su vigencia. Para los fabricantes, la estacionalidad y la buena distribución en puntos de venta siguen siendo claves: los productos de precio medio con amplia presencia aparecen como los grandes ganadores de la temporada.