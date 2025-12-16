La nueva ruta aérea, operada por Latam Airlines, fue recibida en el aeropuerto Benjamín Matienzo de Tucumán.

Este lunes por la madrugada, Tucumán volvió a tener vuelo directo con Lima, Perú, luego de casi seis años sin esta conexión aérea. LATAM Airlines reactivó la ruta que había quedado suspendida en marzo de 2020, cuando estalló la pandemia. A las 5:11 aterrizó en el Aeropuerto Benjamín Matienzo el primer vuelo de LATAM procedente de Lima, marcando un hito para la provincia que recupera así un enlace vital con la capital peruana.

El regreso del servicio se completó con una salida desde Tucumán a las 6:05, rumbo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, donde se prevé la llegada a las 7:24 hora local. El avión utilizado fue un Airbus A319 matrícula CC-CPO. LATAM anunció que operará esta ruta tres veces por semana. Los vuelos desde Lima despegarán los martes, viernes y domingos a las 23:50, llegando a Tucumán a las 5:00 del día siguiente.

En sentido inverso, Tucumán partirá hacia Lima los lunes, miércoles y sábados a las 6:00, aterrizando a las 7:20. Para celebrar la reactivación, el Ente Tucumán Turismo organizó una recepción especial. Los pasajeros fueron recibidos con un desayuno en un área exclusiva del aeropuerto, mientras el cantante Diego Molina interpretaba canciones típicas de la región y el grupo teatral Los Intérpretes realizaba una bienvenida con personajes históricos.

Además, se entregaron souvenirs con productos regionales y vasos con la leyenda "Bienvenidos a Tucumán", en un gesto que busca destacar la cultura local y brindar una cálida bienvenida a los turistas. Héctor Viñuales, representante de la Cámara de Turismo, destacó el impacto positivo para el sector privado: "La llegada de LATAM a Tucumán es un voto de confianza del sector aerocomercial en nuestro destino. Esto significa más oportunidades de negocio, más empleo y una mayor visibilidad para nuestros operadores turísticos en el mercado sudamericano".

La expectativa por la vuelta de vuelos internacionales a Tucumán

Con esta conexión, Tucumán se posiciona como la sexta ciudad argentina con vuelos directos de LATAM hacia su hub principal en Lima, sumándose a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta. En cuanto a Lima, se convierte en la séptima ciudad argentina con vuelos regulares de LATAM, sumando a Puerto Iguazú, que está conectada por Flybondi.

Regresaron los vuelos directos entre Lima y Tucumán operados por LATAM Airlines.

LATAM había inaugurado vuelos internacionales en Tucumán en septiembre de 2017, incluyendo destinos como Santiago de Chile y Sao Paulo. Sin embargo, la devaluación de 2018 y la pandemia interrumpieron esos planes. El retorno de LATAM se suma a un año histórico para el aeropuerto tucumano, que en septiembre recibió por primera vez vuelos internacionales de Copa Airlines desde Panamá.

Según adelantó Domingo Araya, presidente del Ente Tucumán Turismo, en los próximos días se anunciará la llegada de una tercera aerolínea internacional, lo que promete ampliar aún más la conectividad aérea de la región.