Tiene 360 días de sol al año y es una joya del turismo argentino: la escapada ideal a "la ciudad donde nunca llueve".

A la hora de planear vacaciones, la lluvia suele ser una gran enemiga: a veces se cuenta con pocos días para conocer o disfrutar de la playa y la lluvia llega a arruinar los planes. Sin embargo, este no es un problema para quienes visiten Amaicha del Valle, la localidad argentina que es conocida por ser "la ciudad donde nunca llueve", es decir, un destino perfecto para quienes quieran aprovechar los días de descanso sin interrupciones climáticas.

Los habitantes de esta ciudad de Tucumán describen a Amaicha del Valle como el sitio donde hay "360 días de sol". Su clima extremadamente árido hace que las precipitaciones anuales sean escasas para no decir nulas: aproximadamente, llueven entre 40 y 200 mm al año. Esto, sumado a su gran atractivo turístico rodeado de montañas, ruinas y recorridos para rodearse de naturaleza, lo convierten en un destino perfecto para aprovechar en las vacaciones de verano 2026.

Ubicado a 164 kilómetros de San Miguel de Tucumán, Amaicha del Valle forma parte del extremo sur de los Valles Calchaquíes, una de las formaciones naturales más imponentes del norte argentino. De este modo, su entorno natural invita a los turistas a descubrir otras zonas de la provincia de Tucumán fuera de Tafí del Valle.

Entre sus principales atractivos destaca El Remate, una quebrada que desemboca en una imponente cascada, o Los Zazos un poblado que cada año crece más rodeado de la imponente vista. También está la escultura de la Virgen Tallada en Madera Viva, un paseo imprescindible para los creyente; o el Museo de la Pachamama, un sitio que le rinde homenaje a la geología, la antropología y el arte textil, entre otros.

Tiene 360 días de sol al año y es una joya del turismo argentino: la escapada ideal a "la ciudad donde nunca llueve".

Por qué nunca llueve en Amaicha del Valle

La razón principal por la que llueve tan poco en Amaicha del Valle se debe a un fenómeno geográfico y atmosférico conocido como "sombra orográfica", causado por la presencia de la Cordillera de los Andes. El mismo se puede entender de la siguiente forma:

Vientos húmedos del Atlántico: Los vientos predominantes en esta región provienen mayormente del Océano Atlántico, cargados de humedad. Ascenso forzado (Lluvias Orográficas): A medida que estos vientos chocan contra las cadenas montañosas (primero las Sierras Subandinas y luego la Cordillera de los Andes), el aire húmedo es forzado a ascender. Al subir, se enfría, se condensa y forma nubes, descargando la mayor parte de su precipitación en las laderas orientales (hacia el este, donde se encuentra la selva tucumana y Tafí del Valle). Descenso seco y cálido: Una vez que el aire pasa por encima de la cima de las montañas (el Abra del Infiernillo, a 3.042 msnm), desciende por la ladera occidental (hacia el oeste, donde está Amaicha del Valle). Durante este descenso, el aire se comprime, se calienta y, crucialmente, pierde casi toda su humedad. Efecto de sombra de lluvia: El resultado es que Amaicha del Valle queda en una "sombra de lluvia", recibiendo aire extremadamente seco y cálido, lo que genera un clima desértico o semiárido caracterizado por la escasez de precipitaciones y una alta insolación.

Cómo llegar a Amaicha del Valle

Amaicha del Valle está atravesado por la Ruta Provincial 307, por lo que se puede acceder desde el norte, como Cafayate en Salta, el sur por Catamarca, o bien desde la capital tucumana. Desde este último punto, el camino es directo por la ruta y se trata de un trayecto aproximado de 2 horas y 15 minutos.