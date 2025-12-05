Queda a 10 km de Luján y se destaca por sus campos y parrillas libres: el pueblito a 2 horas de Capital para hacer una escapada

El pueblito a 2 horas de Capital con parrillas libre para hacer una escapada.

A solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires y a apenas 10 kilómetros del centro de Luján, Cortínes se consolida como uno de los destinos rurales más encantadores para una escapada corta. Con menos de 1.500 habitantes, este pequeño poblado bonaerense preserva un ambiente apacible, marcado por calles de tierra, casas antiguas, viejos almacenes y un paisaje dominado por campos abiertos.

Su historia está íntimamente ligada al ferrocarril. La fundación oficial de Cortínes se remonta al 23 de mayo de 1888, cuando la llegada del entonces Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico impulsó el asentamiento de las primeras familias. La vieja Estación Cortínez, que hoy funciona con usos culturales y simbólicos, aunque sin servicios regulares de pasajeros, permanece como uno de los puntos más fotografiados del pueblo.

La localidad de Cortines fue fundada en 1888 y queda a 10km de Luján.

El corazón del pueblo es el boulevard Dr. Muñiz, un corredor arbolado que concentra viviendas bajas, almacenes históricos y algunas casas de campo recicladas. Pero si hay algo que identifica al pueblo es su propuesta gastronómica, especialmente las parrillas libres y los clásicos platos de campo.

Cuáles son los mejores lugares para visitar en Cortínes

El restaurante Don Obaika, instalado en un antiguo almacén de ramos generales, es uno de los más reconocidos de la zona, con un menú que incluye carnes a la parrilla, pastas caseras, picadas, empanadas y postres tradicionales. También figuran entre las opciones La Vieja Pulpería de Tessone y los espacios verdes y gastronómicos de Campo Las Moras, donde se combinan almuerzos campestres con tardes de descanso al aire libre.

Además de la oferta culinaria, Cortínes invita a recorrer sus alrededores, repletos de estancias, quintas y campos extensos ideales para caminar, leer bajo los árboles o simplemente descansar. Su tranquilidad lo vuelve un destino elegido para familias, parejas y grupos que buscan desconectar sin recorrer largas distancias.

El pueblo también tiene su propio calendario festivo. Entre los eventos locales más destacados aparece la Fiesta del Asado con Cuero, organizada por instituciones tradicionalistas y el municipio de Luján. La celebración convoca a vecinos y visitantes con ferias de artesanos, espectáculos folclóricos y, por supuesto, el emblemático asado con cuero, parte central de la identidad gastronómica bonaerense.

Cómo llegar a Cortínes

Llegar desde Buenos Aires es sencillo, se puede ir por Acceso Oeste y la Ruta Nacional 7, el viaje demanda poco más de una hora. Por su cercanía con Luján, muchos viajeros aprovechan para combinar ambas visitas o elegir Cortínez como un punto de descanso camino al interior provincial.