Aníbal Fernández y Jorge Capitanich fueron absueltos de la causa Fútbol para Todos

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 resolvió este viernes absolver a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto con los otros 12 acusados, en la causa de "Fútbol para Todos", en la que fueron señalados por presuntas irregularidades en el programa. La decisión, adoptada por unanimidad del tribunal, declaró nula la acusación presentada por el fiscal Miguel Ángel Osorio.

Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg sostuvieron que "no hubo una acusación fiscal válida", al considerar que la presentación de la Fiscalía carecía de fundamentos y no contemplaba una valoración adecuada de la prueba recolectada durante la investigación. Estas falencias, según indicó el tribunal, dificultaron la continuación del análisis de cada imputado y derivaron en la absolución general.

La resolución favorece también al ex titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura, así como a ex dirigentes de la entidad madre del fútbol argentino y de Futbolistas Argentinos Agremiados. La Fiscalía había pedido penas de hasta tres años de prisión para seis de los acusados, entre ellos Fernández, Capitanich y Segura.

La causa: qué se investigaba

El expediente se abrió para determinar si hubo una administración fraudulenta en el manejo de los fondos públicos destinados al programa "Fútbol para Todos" entre 2009 y 2015. Durante ese período, la AFA -entonces presidida por Julio Grondona- y el Estado nacional mantenían un convenio mediante el cual el Gobierno financiaba la televisación de los partidos de la primera división del fútbol argentino.

La investigación apuntaba a establecer si hubo desvíos de dinero, falta de controles o uso indebido de recursos estatales. A lo largo del proceso, la Fiscalía sostuvo que varios funcionarios y directivos tenían responsabilidad en presuntas maniobras irregulares. Sin embargo, para el TOF 1, la acusación no cumplió con los estándares mínimos para sostener un juicio válido.

Aparte de las absoluciones, los jueces rechazaron el pedido del Ministerio Público Fiscal para decomisar 456 millones de pesos, monto que se consideraba presuntamente vinculado a las irregularidades denunciadas por el fiscal Osorio.

Aunque la decisión del tribunal supone un cierre favorable para los imputados, el proceso no está completamente concluido. Los fundamentos del fallo serán difundidos recién el 11 de marzo del próximo año. A partir de esa fecha, el fiscal Osorio tendrá la posibilidad de apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, por debajo de la Corte Suprema de Justicia.