Peugeot frenó la producción y adelantó las vacaciones de sus trabajadores

Peugeot frenó la producción en la planta de El Palomar

En medio de la crisis económica que generó el gobierno libertario encabezado por el presidente Javier Milei, Peugeot anunció que frenará la producción de su planta en El Palomar por más de un mes y que adelantará las vacaciones de sus trabajadores.

Esto se da en un contexto donde la industria automotriz sufre una caída en la venta de autos cero kilómetros. Los patentamientos cayeron 3,6 por ciento en noviembre, respecto a 2024 y más de 30 por ciento contra octubre.

La fábrica de El Palomar es parte del Grupo Estellanis y allí se producen los modelos 208, 2008, Peugeot Partner y Citroën Berlingo. Estará frenada hasta el 5 de enero y los trabajadores están en estado de alerta, ya que es demasiado prolongada para el receso de verano, sobre todo si se compara con la fábrica de Córdoba de la misma firma, que recién licenciará al personal el 15 de diciembre.

Si bien la empresa no se expresó al respecto, según el sitio especializado A rodar Sport, los autopartistas recibieron como argumento que hay dificultades con la provisión de algunos componentes y con motores.

También señalaron que ya en noviembre la planta de la localidad bonaerense paró por dos semanas. Se comenta que hay un sobrestock en la fábrica y que por eso se tomó la decisión del freno y las vacaciones.

La caída de las ventas en el sector automotriz

El sector automotor siente la caída de las ventas en un año que había comenzado con una suba en los patentamientos de autos 0km. Uno de los motivos que se esgrimen es que hay una suba de tasas y las empresas señalan la caída de la rentabilidad. Además, como sucede en otras líneas productivas del país, las exportaciones no crecen como se esperaba, lo cual termina afectando a los números finales.

La caída de las ventas y el sobre stock habría producido este parate.

