Aumento del nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil: ni tres empanadas

“¡Seis mil pesos para toda una familia! ¡Éramos tan pobres!” La ficción reescribe eso que se llama realidad. La administración Milei oficializó el aumento del nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil que pasó de los 322.000 pesos a los 328.000 pesos. La perversión mileista no es un chiste. Para que el SMVM recupere su poder de compra a diciembre de 2023, debería incrementarse en más de un 50%. Esta suba no alcanza ni para una semana de viajes en la zona metropolitana o llega a cubrir apenas un kilo de carne picada o poco más de dos empanadas.

La pulverización de los salarios en la era Milei no es ninguna novedad. Es el modus operandi del disciplinamiento. La CTA Autónoma había planteado llevar el SMVM hasta los 736.000 pesos para noviembre pero ni los empresarios que se sientan en el Consejo del Salario ni el Poder Ejecutivo se sintieron compelidos a tener un gesto de dignidad para los trabajadores y trabajadoras. La suba laudada por la administración Milei y oficializada este miércoles en el Boletín Oficial fue de 6000 pesos.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un reciente informe del Instituto Argentina Grande indicó que el SMVM debería actualizarse, en términos reales, un 54,6% para tener el mismo poder de compra que en diciembre de 2023. Pero también hay que mirar más atrás porque la pauperización de los salarios arrancó con el macrismo.

“Para alcanzar en términos reales el monto que tenía en diciembre de 2015 debería aumentar un 127%. Para llegar al nivel de diciembre de 2019 debería aumentar un 77,5%, mientras que para volver en términos reales a noviembre de 2023 debería aumentar un 54,6%. Esto implica que el salario mínimo vital y móvil cayó un 35,3% desde que asumió Milei y se encuentra en su nivel más bajo en 22 años”, indicaron desde el IAG.

La burla corresponde tanto al Gobierno nacional como al sector empresarial. Durante la última reunión del Consejo del Salario, los representantes empresariales ofrecieron una actualización irrisoria de 326.000 pesos para noviembre. El Gobierno subió la apuesta y ofreció 2000 pesos más.

Menos de tres empanadas para dos personas

¿Qué se puede hacer con un aumento de seis mil pesos? “¡Menos de tres empanadas para dos personas!” La ficción reescribió el guión cruel de La Libertad Avanza. Un viaje en colectivo de no más de seis kilómetros en la zona metropolitana posee un valor de 710 pesos con la SUBE registrada. El aumento ofrecido por el Gobierno alcanza para ir y volver al trabajo solo cuatro días.

Con la llegada de las “fiestas navideñas” ya se empiezan a ver las cajas de regalos en los supermercados. Un pan dulce de alguna marca reconocida ronda los 5900 pesos el medio kilo. Feliz navidad.

De acuerdo al último informe del IPC del INDEC, el kilo de pan francés en el Gran Buenos Aires se encontraba en los 3900 pesos. Para llegar a los 6000 pesos de incremento ofrecidos en el SMVM, se le podría agregar un kilo de papa por 829 pesos y un jabón tocador por 1100 pesos. Listo el pollo.

¿Cuánto se cubre de la tarifa de un servicio básico como la luz? Un departamento de dos ambientes con un consumo de casi 400 KW recibe una factura de 19.000 pesos en promedio. El aumento ofrecido por la administración Milei permite cubrir menos del 30% de esa factura. Y si se quieren comprar empanadas, ya ni tres para dos personas. “¡Éramos tan pobres!”.

La única estrategia es el endeudamiento

Para sobrevivir, las familias debieron desplegar diferentes estrategias. El endeudamiento, una de ellas. Según el IAG, no solo creció la deuda con las clásicas entidades financieras de crédito, sino que también aumentó con las denominadas “entidades crediticias no financieras”, como cooperativas, empresas de leasing, comercios y otros prestadores.

Existen 11 millones de personas que poseen deudas con este sector, 473 mil personas más que en noviembre de 2023. También subió el monto adeudado. El promedio pasó de los 488.504 pesos en noviembre 2023 a $916.709 en julio de 2025 (a precios constantes de julio 2025). Es decir, el monto promedio que adeudan las personas subió un 87% en términos reales.

“La irregularidad de estas deudas viene subiendo desde diciembre del año pasado: pasó de representar el 8% del total de los saldos adeudados al 17%, un crecimiento de 9 puntos porcentuales en 7 meses”, indicaron desde el Instituto Argentina Grande.

Entre los más jóvenes es donde más creció el endeudamiento: las personas de hasta 29 años adeudan, en promedio, un 147% más en términos reales de lo que adeudaban en noviembre de 2023.

“Contra noviembre de 2023, la irregularidad subió en todos los grupos casi por igual. Fueron 4 puntos entre los más jóvenes, 5 puntos entre las personas de entre 30 y 64 años y 6 puntos entre los más grandes. Los que tienden a mostrar peores datos de irregularidad son las personas más jóvenes, hoy la ratio de irregularidad de este grupo etario (saldo moroso sobre el total del saldo adeudado) está en el 24%”, concluyó el IAG.