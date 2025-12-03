La venta de combustibles en el país, un termómetro de la actividad económica, cayó luego de seis meses de leves subas consecutivas. En octubre, el expendio de naftas y gasoil disminuyó 1,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. Corrientes fue el distrito que encabezó la caída de baja interanual, con un derrumbe del 11,3% respecto al mismo mes de 2024.

Según datos de la Secretaría de Energía compilados por Politikon Chaco, en el décimo mes del año se expendieron 1.446.396 metros cúbicos de naftas y gasoil en todo el país. Esta disminución se explica en mayor medida por el descenso del 5% en el consumo de gasoil común, utilizado por industrias manufactureras, maquinaria y transporte pesado.

Entre enero y octubre, el mercado acumula 14 millones de metros cúbicos vendidos, un 1% más que en igual período de 2024. Las naftas crecieron 3,9%, mientras que el gasoil retrocedió 2,7%. Comparado con años previos, el consumo total se ubica por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, las ventas en el territorio que gobierna Leandro Zdero registran una baja del 1,2%. Como reflejo del impacto de la caída en la actividad económica sobre el consumo energético, en el país las ventas de combustibles al público registraron una baja interanual.

Esto está en línea con la caída en la actividad industrial manufacturera en el mismo periodo, en el que la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) registró una baja del 4,6% interanual. No obstante, en la comparación de la venta de combustible en general contra septiembre, el indicador mostró un repunte del 5,1%, que permitió amortiguar el retroceso anual. Esta variación estuvo impulsada por los combustibles premium en mayor medida.

El 58% de las ventas de octubre correspondió a naftas, mientras que el 42% restante perteneció al gasoil. Sin embargo, su evolución fue dispar: las naftas registraron un avance interanual del 1,7%, apoyado principalmente en el crecimiento del segmento premium, que trepó 7%, mientras que la nafta súper se mantuvo estable.

En cambio, el gasoil mostró un claro retroceso, ya que sus ventas cayeron 5% interanual, con un escenario de fuerte contraste entre el gasoil premium —que subió 6,2%— y el gasoil común, que se desplomó 11,2% y fue el principal responsable del descenso general.

Venta de combustibles: las provincias que registraron mayores bajas

De los 24 distritos relevados, el que más cayó fue Corrientes, que se derrumbó un 11,3%; le siguen Misiones bajó un 10,18%; y Santa Cruz, que tuvo una disminución del expendió de un 8,71%.

Luego siguen Chaco, que cayó un 7,5%; Tucumán 6,7%; Ciudad de Buenos Aires un 5,4%; Jujuy un 5,1%; y Córdoba un 4,79%.

En cambio, las provincias que aumentaron las ventas de combustibles fueron Neuquén, con un 4,55%; Buenos Aires un 3,85%; San Juan un 3,5%; Santiago del Estero 1,78%; San Luis 1,7%; y Río Negro un 0,61%.

En volumen vendido, Buenos Aires lidera el ranking de octubre con 512.661 m3. Luego siguen Córdoba con 149.649 m3, Santa Fe con 115.646 m3 y CABA con 92.317 m3.

Combustibles: las ventas de las empresas

YPF, la compañía con mayoría accionaria estatal, y Axion Energy aumentaron sus ventas en el décimo mes del año respecto a 2024. YPF aumentó un 3,49% y Axion 0,68%, según Surtidores.

YPF vendió en octubre 796.944 m3 y continuó liderando el ranking del país. Luego siguen Shell, propiedad de la brasilera Raízen, que vendió 321.952 m3, Axion tuvo un expendio en el mes de 179.006 m3 y Puma, de la compañía Trafigura, vendió 79.209 m3. Cierran la lista las marcas de combustibles Dapsa con 29.151 m3, Gulf con 27.638 m3 y Refinor con 12.496 m3.