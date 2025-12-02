Mala noticia para Milei: la OCDE empeoró la inflación prevista para 2026

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aumentó la proyección de inflación para Argentina en 2026 que había estimado hace apenas tres meses. También advirtió que el PBI del país finalmente crecerá menos el año que viene de lo que pronosticaba en septiembre.

A través de su informe de Perspectivas Económicas de diciembre, publicado este martes, el organismo detalló que el índice de precios al consumidor crecerá un 17,6% a lo largo de todo el 2026. Este número significa un salto de 1,1% en relación a lo que proyectó en el documento que la OCDE difundió en septiembre pasado. "El equilibrio de las cuentas públicas y las altas tasas de interés reales contendrán las presiones de demanda, lo que permitirá que la inflación continúe bajando hasta una tasa promedio anual proyectada del 41,7% en 2025, 17,6% en 2026 y 10,0% en 2027", dice el informe.

Por otro lado, el organismo prevé que el país tenga un crecimiento de 3% de su PBI para el año que viene, un valor que también representa una caída de 1,3% de lo informado en septiembre. La proyección entonces se situaba en 4,3% para el 2026. "La inflación ha ido disminuyendo y se han cerrado los déficits fiscales, pero el crecimiento se ha debilitado recientemente y las presiones sobre el tipo de cambio han ilustrado las vulnerabilidades macroeconómicas persistentes y la incertidumbre política", señaló la OCDE.

Qué pasará con el consumo

En esa línea, el informe agrega que "el consumo perderá impulso debido a un menor crecimiento de los salarios reales y a altas tasas de interés". Pese a esto, el organismo conisdera que el consumo privado y el crecimiento de la inversión se "fortalecerán en 2027" debido a una "mejora gradual en las condiciones financieras".

"A pesar del progreso significativo, persisten vulnerabilidades macroeconómicas que exponen a la economía a cambios en la confianza, como muestra la reciente volatilidad cambiaria. Nuevos episodios de volatilidad podrían ocurrir debido a las bajas reservas, la inflación aún elevada y la necesidad de continuar con reformas estructurales en diversas áreas de política", planteó la OCDE.

Para el organismo, la moderación del gasto y el aumento de la recaudación fiscal mejoraron los resultados fiscales del país, pero advirtió de que "se necesitarán más reformas para mantener la prudencia fiscal y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento potencial".

La OCDE consideró que la política monetaria "debería centrarse en mantener la inflación en una senda descendente" y alertó que la recuperación de las reservas del Banco Central "debería ser una prioridad clave para abordar las vulnerabilidades persistentes y continuar la estabilización de la economía".