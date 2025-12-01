A través de un comunicado, la firma anunció el cese de la prestación de servicios sin detallar los motivos

La compañía El Puente, perteneciente al Grupo DOTA, suspendió desde este lunes 1° de diciembre y por tiempo indeterminados, la circulación de la línea de colectivos 75 que unía el barrio porteño de Retiro con la localidad bonaerense de Lanús. Conocé todos los detalles de los cambios en el transporte público.

A través de un comunicado, la firma anunció el cese de la prestación de servicios sin detallar los motivos: "Se informa que los servicios de la línea 75 serán suspendidos en su totalidad desde el 1 de diciembre de 2025", detalló el texto.

¿Qué pasó con la línea de colectivos 75?

Según informó Ciudad de Bondis, en los últimos meses las unidades soló hacían el trayecto Lanus-Once. En agosto, habían propuesto su fusión con la Línea 32 ante la Secretaría de Transporte de Nación, aunque sin novedades.

¿Cuáles son las alternativas de viaje entre Retiro y Lanús?

Tras la suspensión de los servicios prestados por la línea 57, las unidades de la línea 45 de los ramales A y B se muestran como las únicas en conectar de manera directa el barrio de Retiro con la estación Lanús.

Recorrido A – Ciudad Universitaria – Remedios de Escalada (Servicio Comun)



Ida a Remedios de Escalada: Desde Ciudad Universitaria por Avenida Intendente Güiraldes, Avenida Costanera Rafael Obligado, Avenida Presidente Ramón S. Castillo, Avenida Comodoro Py, Avenida Antártida Argentina, Avenida Doctor José María Ramos Mejía, Avenida Del Libertador, Avenida Leandro Nicéforo Alem, Avenida Córdoba, Metrobús 9 De Julio hasta Carlos Calvo, Lima, Constitución, Lima Oeste, Avenida Brasil, Lima, Avenida Caseros, Doctor Ramón Carrillo, Avenida Suárez, Vieytes, Iriarte, San Antonio, Osvaldo Cruz, Avenida Vélez Sársfield, Cruce Puente Victorino de la Plaza, Francisco Pienovi, José María Freire, Avenida Bernardino Rivadavia, Avenida Galicia, Avenida Hipólito Yrigoyen, Carlos Gardel, Río De Janeiro, Avenida Coronel Luis Rosales hasta 14 de Julio.



Regreso a Ciudad Universitaria: Desde Avenida Coronel Luis Rosales y 14 De Julio por Avenida Coronel Luis Rosales, Coronel Falcón, Avenida 25 De Mayo, Avenida Hipólito Yrigoyen, Avenida Galicia, Avenida Bernardino Rivadavia, José María Freire, Francisco Pienovi, Cruce Puente Victorino de la Plaza, Avenida Vélez Sársfield, Santo Domingo, Santa Magdalena, Australia, Avenida Pinedo, Doctor Ramón Carrillo, Salta, Avenida Brasil, Bernardo de Irigoyen, Metrobús 9 de Julio Circulando hasta Paraguay, Carlos Pellegrini, Avenida Santa Fe, Florida, San Martín, Gilardo Gilardi, Avenida Doctor José María Ramos Mejía, Avenida Antártida Argentina, Avenida Comodoro Py, Avenida Presidente Ramón S. Castillo, Calle Nº 12, Avenida Costanera Rafael Obligado, Avenida Intendente Gúiraldes hasta Ciudad Universitaria.

Ida a Remedios de Escalada: Desde Hospital Ferroviario Por Avenida Presidente Ramón S. Castillo, Avenida Comodoro Py, Avenida Antártida Argentina, Avenida Doctor José María Ramos Mejía, Avenida Del Libertador, Avenida Leandro Nicéforo Alem, Avenida Córdoba, Metrobús 9 De Julio hasta Carlos Calvo, Lima, Constitución, Lima Este, General Hornos, Doctor Enrique Finochietto, Autopista 9 De Julio Sur, Nuevo Puente Pueyrredón, Avenida Hipólito Yrigoyen, Carlos Gardel, Río De Janeiro, Avenida Coronel Luis Rosales hasta 14 De Julio.Regreso a Hospital Ferroviario: Desde Avenida Coronel Luis Rosales Y 14 De Julio Por Avenida Coronel Luis Rosales, Coronel Falcón, Avenida 25 De Mayo, Avenida Hipólito Yrigoyen, Nuevo Puente Pueyrredón, Autopista 9 De Julio Sur, Doctor Enrique Finochietto, Avenida Manuel Montes de Oca, Bernardo de Irigoyen, Metrobús 9 De Julio hasta Paraguay, Carlos Pellegrini, Avenida Santa Fe, Florida, San Martín, Gilardo Gilardi, Avenida Doctor José María Ramos Mejía, Avenida Antártida Argentina, Avenida Comodoro Py, Avenida Presidente Ramón S. Castillo hasta Hospital Ferroviario.PARADAS: Parando en todas las paradas a Plaza Constitución. Luego parando en Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Galicia, Avenida Hipólito Yrigoyen y Brasil, Avenida Hipólito Yrigoyen y Jean Jaures, Avenida Hipólito Yrigoyen y Remedios Escalada de San Martín, Avenida Hipólito Yrigoyen y Máximo Paz, Estación Lanús y luego continúa deteniéndose en todas las paradas hasta Remedios de Escalada.