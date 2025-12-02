La película, que le valió la nominación a Helen Mirren como Mejor Actriz de Drama en los premios Golden Satellite Awards, mezcla suspenso, drama y revelaciones inesperadas que atrapan al espectador desde el minuto cero.

Protagonizada por Ian McKellen y producida por Bill Condon, El buen mentiroso, gana espacio en el catálogo de Netflix a casi seis años de su estreno.

La película, que le valió la nominación a Helen Mirren como Mejor Actriz de Drama en los premios Golden Satellite Awards, mezcla suspenso, drama y revelaciones inesperadas que atrapan al espectador desde el minuto cero.

¿De qué se trata The Good Liar?

La historia de The Good Liar gira en torno a Roy Courtnay, un estafador profesional que logra perfeccionar el arte de manipular a sus víctimas a través del encanto y la sutileza, y Betty McLeish, una viuda aparentemente ingenua cuyo patrimonio la convierte en un blanco ideal.

Así es como, cuando ambos se conocen a través de una plataforma de citas, un encuentro que parece casual, rápidamente se convierte en el punto de partida de un elaborado plan: Roy, acostumbrado a tomar el control de cada situación, ve a su "nueva presa" como una oportunidad única para ejecutar uno de los golpes más importantes de su carrera. Sin embargo, a medida que la relación entre ellos avanza, la narrativa empieza a revelar que la historia es mucho más compleja de lo que él imagina.

En el sitio web de recopilación de reseñas de películas y series de televisión Rotten Tomatoes, The Good Liar cosechó el 63% de las críticas positivas, basada en 153 intervenciones, dándole una calificación promedio de 6.13/10.

Con interpretaciones potentes y una puesta en escena sobria, pero efectiva, la película se consolida como una historia donde el engaño, la manipulación y la necesidad de confrontar el pasado se entrelazan de manera magistral, proponiendo una reflexión sobre los límites de la confianza, los secretos que cada persona decide guardar y las consecuencias de construir una vida sobre verdades a medias.

Ficha técnica de The Good Liar