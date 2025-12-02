Tiene 2000 habitantes y es un pueblo colonial rodeado de casas de adobe y montañas: la escapada ideal del verano 2026

Si estás pensando en el próximo destino para nuevas escapadas de fin de semana, esta joya escondida del norte argentino podría entusiasmarte. Se trata de una pequeña ciudad salteña, con mucha historia y una variada oferta de lo más típico de nuestra cultura gastronómica.

Estamos hablando de Cachi, el lugar ideal para desconectarte de la rutina y conectar con la naturaleza. Se encuentra en el centro de la provincia de Salta y solo tiene 2.000 habitantes. Enamora con sus paisajes y tranquilidad, y con la calidez de sus vecinos.

Cómo llegar a Cachi

Cachi es una pequeña localidad del departamento salteño homónimo, que se ubica dentro de los Valles Calchaquíes en el norte de la Argentina. En el año 1975 algunas zonas fueron declaradas como Lugar Histórico Nacional, a través del Decreto 370 del Poder Ejecutivo de la Nación.

Para llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires se puede tomar la Autopista Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario, hasta llegar a la ciudad de Córdoba. Una vez allí, se debe continuar camino por la Ruta Nacional 9 hasta Santiago del Estero y luego hacia Tucumán.

Desde Tucumán también se debe continuar por la Ruta Nacional 9 hasta llegar a la ciudad de Salta. Una vez allí, se debe tomar la Ruta Provincial 33, que atraviesa la Cuesta del Obispo hasta el desvio hacia la Ruta Nacional 40 que acompaña hasta Cachi. Vale destacar que este último trayecto tiene vistas espectaculares de los paísajes montañosos.

Dependiendo del tránsito y de las paradas que puedan hacerse, el tiempo estimado de viaje es de 17 a 22 horas.

Qué se puede hacer en la visita a Cachi

Una de las atracciones más relevantes a la hora de visitar Cachi tiene que ver con el Parque Nacional Los Cardones, que queda muy cerca y tiene una imponente arquitectura colonial. El paseo por sus callecitas es uno de los imperdibles.

También se puede visitar la Iglesia San José, en el centro de la localidad, donde se celebra la Fiesta Patronal. Hacia el noroeste, se encuentran las montañas del Nevado de Cachi con paisajes increíbles para inmortalizar en fotografías.

Como antes se mencionó, caminar por las calles de este pueblito ya supone una experiencia única. Pasar por la plaza 9 de Julio y el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz o conversar con sus habitantes, a los que todos los visitantes destacan por su calidez.