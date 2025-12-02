Tenía solo 33 años: dolor por la muerte de un famoso actor

La industria del cine recibió una noticia devastadora que conmocionó a Hollywood y Canadá. Un joven y prometedor actor falleció repentinamente a los 33 años. La noticia se conoció días atrás y fue difundida por medios internacionales, como TMZ.
El fallecido es Spencer Lofranco, actor canadiense recordado por sus papeles protagónicos en Jamesy Boy y la película biográfica Gotti.
Su hermano, Santino Lofranco, fue el encargado de confirmar la tragedia mediante un emotivo posteo en Instagram. Allí reveló que Spencer murió el pasado martes (25 de noviembre). "Una leyenda que cambió la vida de las personas", escribió para despedirlo. Según los reportes, su muerte está siendo investigada en la Columbia Británica, Canadá, ya que la causa oficial aún no fue determinada.
El actor Spencer Lofranco murió a los 33 años.
Spencer Lofranco no solo compartió cartel con Travolta en Gotti (2018). Su talento lo llevó a trabajar bajo la dirección de la estrella Angelina Jolie en la película bélica Inquebrantable (Unbroken, 2014), donde interpretó a Harry Brooks. Sin embargo, su papel consagratorio fue en el drama Jamesy Boy (2014), donde tuvo el desafío de protagonizar la historia real de un joven que se redime en prisión. Allí actuó codo a codo con figuras de renombre como Mary-Louise Parker, Ving Rhames y Taissa Farmiga, demostrando un potencial que la crítica no tardó en elogiar.
De Unbroken a trabajar con Travolta
Lofranco tuvo una carrera meteórica. En 2014 confesó a la revista Interview que siempre fue el "centro de atención", aunque su padre prefería que fuera abogado o jugador de hockey. Estudió en la New York Film Academy y rápidamente consiguió papeles importantes. Participó en At Middleton (2013) y su crédito final más visible fue encarnando a John Gotti Jr., un rol clave que cerró su filmografía antes de esta trágica e inesperada partida.