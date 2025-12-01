Murió de un paro cardíaco: conmoción por la muerte de un famoso cantante a los 35 años

Tristeza en el mundo de la música.

La escena musical de La Plata quedó atravesada por la conmoción tras la muerte de Nahuel Niz, guitarrista de la banda under de punk Loca Sensación, quien falleció en pleno show el último fin de semana. El músico, de 35 años, se desplomó sobre el escenario mientras el grupo interpretaba su repertorio en un bar cultural del centro de la ciudad.

Testigos citados por el diario El Día señalaron que el episodio sucedió después del tercer tema y que los presentes intentaron reanimarlo mientras aguardaban la llegada del SAME. Pese a los esfuerzos, Niz no recuperó el pulso ni en el lugar ni tras su traslado al Hospital San Martín, donde pasadas la medianoche se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó un fuerte impacto entre sus allegados. “Tu último show hermano, te amo con mi vida”, escribió su hermano Nicolás en una publicación de despedida. La banda también expresó su dolor ante la pérdida: “Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra… Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual”.

De qué murió Nahuel Niz a sus 35 años

Testigos indicaron que la caída del guitarrista fue repentina y que tanto los músicos como el personal del bar actuaron de inmediato. Mientras algunos intentaban reanimarlo, otros se comunicaron con el SAME. La ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital San Martín de La Plata, donde finalmente se confirmó su muerte. El parte médico señaló que el músico de 35 años falleció por un “paro cardíaco no traumático”, que podría haber estado relacionado con un malestar previo que se agravó durante la presentación.