Video: el gol de Ayrton Costa para Boca ante Argentinos en los playoffs del Torneo Clausura

Boca Juniors pegó primero en el partido y se adelantó en el marcador frente Argentinos Juniors en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El autor del gol del 'Xeneize' fue Ayrton Costa, quien a los cinco minutos del primer tiempo aprovechó un rebote dentro del área a la salida de un córner para poner el 1 a 0. Con este resultado, el conjunto local supera a los dirigidos por Nico Diez y se mete entre los mejores cuatro del certamen.

¿Cuándo juegan Boca y Argentinos Juniors?

El partido entre Boca y Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 30 de noviembre de 2025, a partir de las 18:30 horas (hora argentina) en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Fernando Echenique. El streaming online será de Disney+, DGO, Telecentro Play, TNT GO y Cablevisión Flow

Noticia en desarrollo...